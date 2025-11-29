علیرضا منصوریان سرمربی جدید الطلبه عراق شد
علیرضا منصوریان، سرمربی پیشین استقلال، بهطور رسمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال الطلبه عراق منصوب شد.
به گزارش ایلنا، خبر انتصاب منصوریان به عنوان سرمربی الطلبه عراق بلافاصله پس از ترک استودیوی برنامه "شبهای فوتبالی" منتشر شد و به سرعت توسط رسانههای عراقی نیز مورد تأیید قرار گرفت. منصوریان که سابقهای درخشان در فوتبال ایران دارد، به زودی هدایت این تیم را در لیگ برتر عراق بر عهده خواهد گرفت.
تیم الطلبه در حال حاضر در رده دهم جدول ردهبندی لیگ عراق قرار دارد و منصوریان به عنوان یک انتخاب استراتژیک از سوی مدیران این باشگاه معرفی شده است.
در بیانیهای که از سوی باشگاه الطلبه منتشر شده، به سابقه موفقیتآمیز منصوریان در هدایت تیمهای بزرگ ایرانی از جمله استقلال تهران و فولاد خوزستان اشاره شده است.
این خبر هنوز بهطور رسمی از سوی علیرضا منصوریان تأیید نشده و او در خصوص این انتخاب اظهارنظر نکرده است. منصوریان ۵۳ ساله پیش از این به مدت دو فصل در تیم فولاد خوزستان فعالیت کرده بود.
در بیانیه باشگاه الطلبه آمده است: "علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی جدید تیم ما منصوب شد. هیئتمدیره باشگاه با هدف ارائه بهترین عملکرد، با منصوریان به توافق رسید. او تجربه هدایت تیمهای بزرگ ایرانی و همچنین فعالیت به عنوان دستیار کارلوس کیروش در تیم ملی ایران را دارد."
این تغییرات پس از جدایی طلال البلوشی، سرمربی قبلی تیم، صورت گرفته است. مدیریت باشگاه الطلبه امیدوار است که با آغاز فصل جدید، بتواند نتایج مثبتی کسب کرده و هواداران خود را خوشحال کند.