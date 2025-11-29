خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علیرضا منصوریان سرمربی جدید الطلبه عراق شد

علیرضا منصوریان سرمربی جدید الطلبه عراق شد
کد خبر : 1720168
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا منصوریان، سرمربی پیشین استقلال، به‌طور رسمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال الطلبه عراق منصوب شد.

به گزارش ایلنا، خبر انتصاب منصوریان به عنوان سرمربی الطلبه عراق بلافاصله پس از ترک استودیوی برنامه "شب‌های فوتبالی" منتشر شد و به سرعت توسط رسانه‌های عراقی نیز مورد تأیید قرار گرفت. منصوریان که سابقه‌ای درخشان در فوتبال ایران دارد، به زودی هدایت این تیم را در لیگ برتر عراق بر عهده خواهد گرفت.

تیم الطلبه در حال حاضر در رده دهم جدول رده‌بندی لیگ عراق قرار دارد و منصوریان به عنوان یک انتخاب استراتژیک از سوی مدیران این باشگاه معرفی شده است. 

در بیانیه‌ای که از سوی باشگاه الطلبه منتشر شده، به سابقه موفقیت‌آمیز منصوریان در هدایت تیم‌های بزرگ ایرانی از جمله استقلال تهران و فولاد خوزستان اشاره شده است.

این خبر هنوز به‌طور رسمی از سوی علیرضا منصوریان تأیید نشده و او در خصوص این انتخاب اظهارنظر نکرده است. منصوریان ۵۳ ساله پیش از این به مدت دو فصل در تیم فولاد خوزستان فعالیت کرده بود.

در بیانیه باشگاه الطلبه آمده است: "علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی جدید تیم ما منصوب شد. هیئت‌مدیره باشگاه با هدف ارائه بهترین عملکرد، با منصوریان به توافق رسید. او تجربه هدایت تیم‌های بزرگ ایرانی و همچنین فعالیت به عنوان دستیار کارلوس کی‌روش در تیم ملی ایران را دارد."

این تغییرات پس از جدایی طلال البلوشی، سرمربی قبلی تیم، صورت گرفته است. مدیریت باشگاه الطلبه امیدوار است که با آغاز فصل جدید، بتواند نتایج مثبتی کسب کرده و هواداران خود را خوشحال کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی