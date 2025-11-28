طاهرخانی پس از بازگشت به فولادشهر: اتفاق سال قبل به خیر گذشت
بازیکن خیبر خرمآباد پس از تساوی تیمش برابر ذوبآهن، درباره بازگشت به شهری که فصل گذشته در آن دچار حادثه شد و همچنین کیفیت مسابقه و زمین فولادشهر صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا طاهرخانی که فصل گذشته مدت کوتاهی در ذوبآهن بازی کرده بود، پس از تساوی یک–یک خیبر مقابل تیم سابقش گفت: ذوبآهن تیم نیمفصل قبلم بود و افتخار داشتم پیراهن این باشگاه را بپوشم. چند بازی خوب انجام دادم اما بعد از آن اتفاق، نتوانستم بیشتر کمک کنم. امروز بازی خوبی بود و خدا را شکر همه بازیکنان سالم از زمین بیرون آمدند. فکر میکنم نتیجه تساوی عادلانه بود و ما هم موقعیتهای خوبی داشتیم. برای ذوبآهن آرزوی موفقیت دارم.
او درباره حادثه فصل گذشته توضیح داد: یک نشتی گاز بود که خدا را شکر به خیر گذشت. از باشگاه ذوبآهن، مردم اصفهان و کادر درمان بیمارستان سوختگی تشکر میکنم که کنارم بودند. آقای ربیعی هم در آن دوران مثل پدر همراهیام کرد. حضورم در ذوبآهن کوتاه بود اما رفقای خوبی پیدا کردم. امیدوارم چنین اتفاقی برای هیچ بازیکنی رخ ندهد.
طاهرخانی همچنین به شرایط زمین فولادشهر اشاره کرد و گفت: در نیمه اول دو تعویض اجباری داشتیم. احساس میکنم چمن نسبت به پارسال لغزندهتر شده است. حتی هنگام گرم کردن هم بچهها سُر میخوردند. پارسال وضعیت چمن خیلی بهتر بود. امیدوارم امسال کسی در این زمین دچار مصدومیت نشود.