خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش تند سراج به حوادث دیدار صنعت‌نفت و شهرداری نوشهر

واکنش تند سراج به حوادث دیدار صنعت‌نفت و شهرداری نوشهر
کد خبر : 1720106
لینک کوتاه کپی شد.

پس از پیروزی دیرهنگام صنعت‌نفت در نوشهر و رخدادهای پرتنش پایان مسابقه، سرپرست این تیم با ابراز نگرانی نسبت به شرایط امنیتی ورزشگاه، از مسئولان فوتبال خواست درباره ادامه میزبانی در این محل تصمیم‌گیری فوری انجام دهند.

به گزارش ایلنا، در یکی از ملتهب‌ترین مسابقات فصل، دیدار صنعت‌نفت و شهرداری نوشهر با وجود برتری دقیقه ۹۵ آبادانی‌ها، با حواشی متعدد روی سکوها همراه شد. به‌گفته سراج، سرپرست صنعت‌نفت، تنش‌ها از دقایق ابتدایی آغاز شده بود و فضای ورزشگاه بارها متشنج شد. او مدعی است رفتارهای تحریک‌آمیز و پرتاب اشیا پس از گل دیرهنگام تیمش، منجر به آسیب‌دیدگی چند نفر از اعضای تیم شده است.

سراج در توضیح شرایط دقایق پایانی گفت: از شروع مسابقه فضای سکوها آرام نبود و پس از گل، پرتاب سنگ و بطری ادامه پیدا کرد. هنگام بازگشت به رختکن، ازدحام و استفاده از گاز اشک‌آور شرایط سختی ایجاد کرد و بازیکنان دچار مشکل تنفسی شدند. چنین فضایی در طول سال‌های فعالیت ورزشی‌ام کم‌سابقه بوده است.

او در ادامه با اشاره به تنش‌های ایجادشده از سوی تماشاگران افزود: اتفاقات پس از بازی عمدتاً از ناحیه سکوها شکل گرفت. بازیکنان حریف مشکلی ایجاد نکردند، اما شرایط طوری شد که خروج از زمین مسابقه نیز با دشواری انجام شد.

سرپرست صنعت‌نفت با ابراز نگرانی از تداوم چنین شرایطی گفت: اگر این وضعیت اصلاح نشود، بازی‌های آینده نیز می‌تواند با خطر همراه باشد. مسئولان باید فوراً وارد عمل شوند و درباره شرایط میزبانی این ورزشگاه تصمیم جدی بگیرند. امنیت تیم‌ها اولویت است و باید از وقوع رخدادهای مشابه جلوگیری شود.

او تأکید کرد که هدف اصلی، حفظ آرامش مسابقات و جلوگیری از حوادث احتمالی است و از مسئولان سازمان لیگ و کمیته انضباطی خواست بررسی‌های لازم را هرچه سریع‌تر انجام دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی