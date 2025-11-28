واکنش تند سراج به حوادث دیدار صنعتنفت و شهرداری نوشهر
پس از پیروزی دیرهنگام صنعتنفت در نوشهر و رخدادهای پرتنش پایان مسابقه، سرپرست این تیم با ابراز نگرانی نسبت به شرایط امنیتی ورزشگاه، از مسئولان فوتبال خواست درباره ادامه میزبانی در این محل تصمیمگیری فوری انجام دهند.
به گزارش ایلنا، در یکی از ملتهبترین مسابقات فصل، دیدار صنعتنفت و شهرداری نوشهر با وجود برتری دقیقه ۹۵ آبادانیها، با حواشی متعدد روی سکوها همراه شد. بهگفته سراج، سرپرست صنعتنفت، تنشها از دقایق ابتدایی آغاز شده بود و فضای ورزشگاه بارها متشنج شد. او مدعی است رفتارهای تحریکآمیز و پرتاب اشیا پس از گل دیرهنگام تیمش، منجر به آسیبدیدگی چند نفر از اعضای تیم شده است.
سراج در توضیح شرایط دقایق پایانی گفت: از شروع مسابقه فضای سکوها آرام نبود و پس از گل، پرتاب سنگ و بطری ادامه پیدا کرد. هنگام بازگشت به رختکن، ازدحام و استفاده از گاز اشکآور شرایط سختی ایجاد کرد و بازیکنان دچار مشکل تنفسی شدند. چنین فضایی در طول سالهای فعالیت ورزشیام کمسابقه بوده است.
او در ادامه با اشاره به تنشهای ایجادشده از سوی تماشاگران افزود: اتفاقات پس از بازی عمدتاً از ناحیه سکوها شکل گرفت. بازیکنان حریف مشکلی ایجاد نکردند، اما شرایط طوری شد که خروج از زمین مسابقه نیز با دشواری انجام شد.
سرپرست صنعتنفت با ابراز نگرانی از تداوم چنین شرایطی گفت: اگر این وضعیت اصلاح نشود، بازیهای آینده نیز میتواند با خطر همراه باشد. مسئولان باید فوراً وارد عمل شوند و درباره شرایط میزبانی این ورزشگاه تصمیم جدی بگیرند. امنیت تیمها اولویت است و باید از وقوع رخدادهای مشابه جلوگیری شود.
او تأکید کرد که هدف اصلی، حفظ آرامش مسابقات و جلوگیری از حوادث احتمالی است و از مسئولان سازمان لیگ و کمیته انضباطی خواست بررسیهای لازم را هرچه سریعتر انجام دهند.