مظفریزاده: دیدار تراکتور در بنیاندیزل فقط با حضور آقایان برگزار میشود
مدیرعامل تراکتور با اعلام انتقال بازی فردای این تیم از ورزشگاه یادگار امام(ره) به بنیاندیزل، از آمادهسازی کامل استادیوم خبر داد و تأکید کرد این مسابقه تنها با حضور تماشاگران مرد برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سعید مظفریزاده با اشاره به شرایط نامناسب ورزشگاه یادگار امام(ره)، توضیح داد: دیدار پیشروی تراکتور در نهایت در ورزشگاه بنیاندیزل برگزار میشود و تنها آقایان اجازه حضور در سکوها را خواهند داشت.
او گفت: تمام اقدامات لازم برای تجهیز و آمادهسازی استادیوم انجام شده و باشگاه تلاش کرده شرایط استاندارد و مناسبی برای برگزاری مسابقه فراهم شود.
وی از هواداران خواست با خرید بلیت و حضور پرشور در سکوها، تیم را حمایت کنند: همانطور که آقای اسکوچیچ هم اشاره کردند، انتظار داریم هواداران با حضور گسترده، روزی خاطرهانگیز برای تراکتور رقم بزنند.
مدیرعامل باشگاه درباره نحوه ورود تماشاگران نیز توضیح داد: طبق مصوبه جلسه هماهنگی، درهای استادیوم از ساعت ۱۳ باز خواهد شد. بهدلیل تفاوتهای ساختاری بنیاندیزل با یادگار امام، برنامهریزی دقیقی برای مدیریت ورود هواداران انجام شده است. کنترل بلیت با دقت انجام میشود و ورود بدون بلیت امکانپذیر نیست؛ بنابراین از هواداران میخواهم حتماً قبل از مراجعه، بلیت تهیه کنند.
او همچنین اعلام کرد: درب شماره ۲ استادیوم بهطور اختصاصی برای عوامل اجرایی و اصحاب رسانه تعیین شده تا پوشش خبری مسابقه با نظم بیشتری انجام شود.
مظفریزاده در پایان از هواداران خواست با رعایت نظم و همکاری با عوامل اجرایی، باشگاه را در میزبانی هرچه بهتر این مسابقه همراهی کنند و تأکید کرد: همراهی هواداران سرمایه اصلی تراکتور است.