خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تارتار: نیمه دوم را به استقلال خوزستان دادیم

تارتار: نیمه دوم را به استقلال خوزستان دادیم
کد خبر : 1720103
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی گل‌گهر پس از پیروزی یک بر صفر برابر استقلال خوزستان، ضمن تمجید از عملکرد امیر خلیفه‌اصل و تیمش، عملکرد ضعیف گل‌گهر در نیمه دوم را ناشی از تصمیمات تاکتیکی خود دانست و تأکید کرد این برد به روند ناکامی‌های اخیر پایان داد.

به گزارش ایلنا،  مهدی تارتار در نشست خبری پس از این مسابقه ابتدا با تمجید از سرمربی استقلال خوزستان گفت: جا دارد به آقای خلیفه‌اصل خدا قوت بگویم. هم از نظر اخلاقی و هم فنی مربی قابل‌احترامی است. با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و ساختاری، تیم بسیار خوبی ساخته و از همان دوران بازی‌گری هم فردی بااخلاق و فنی بود.

او درباره جریان مسابقه توضیح داد: بازی دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول را خیلی خوب آغاز کردیم، بازی را کنترل کردیم و به گل هم رسیدیم؛ اما نیمه دوم را باید به استقلال خوزستان بدهیم. مقصر اصلی این افت خود من هستم. تغییراتی ایجاد کردم که درست نبود و البته نباید از بازی خوب استقلال خوزستان و اصلاحاتی که خلیفه‌اصل در نیمه دوم انجام داد، چشم‌پوشی کرد.

تارتار با اشاره به اهمیت این پیروزی گفت: خدا را شکر بعد از دو سه هفته ناکامی در لیگ برتر توانستیم سه امتیاز ارزشمند بگیریم و به روند بد خود پایان دهیم. در جام حذفی هم برنده شدیم و امروز در لیگ. از بازیکنانم تشکر ویژه دارم که در این شرایط سخت همدلی و اتحاد تیم را حفظ کردند. امیدوارم به روند خوب اول فصل برگردیم؛ شخصیت گل‌گهر حضور در بالای جدول است و باید همین مسیر را ادامه دهیم.

او همچنین درباره اعتراض‌هایش کنار زمین گفت: اعتراض من به داوری نبود؛ به دو نفر از بازیکنان خودم اعتراض کردم. همان‌طور که گفتم، تعویض‌هایی که انجام دادم مناسب نبود و بازیکنان تعویضی نتوانستند جایگزین خوبی باشند. امروز لطف خدا و تلاش بازیکنان باعث شد در بازی خارج از خانه سه امتیاز بگیریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی