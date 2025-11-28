تارتار: نیمه دوم را به استقلال خوزستان دادیم

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار در نشست خبری پس از این مسابقه ابتدا با تمجید از سرمربی استقلال خوزستان گفت: جا دارد به آقای خلیفه‌اصل خدا قوت بگویم. هم از نظر اخلاقی و هم فنی مربی قابل‌احترامی است. با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و ساختاری، تیم بسیار خوبی ساخته و از همان دوران بازی‌گری هم فردی بااخلاق و فنی بود.

او درباره جریان مسابقه توضیح داد: بازی دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول را خیلی خوب آغاز کردیم، بازی را کنترل کردیم و به گل هم رسیدیم؛ اما نیمه دوم را باید به استقلال خوزستان بدهیم. مقصر اصلی این افت خود من هستم. تغییراتی ایجاد کردم که درست نبود و البته نباید از بازی خوب استقلال خوزستان و اصلاحاتی که خلیفه‌اصل در نیمه دوم انجام داد، چشم‌پوشی کرد.

تارتار با اشاره به اهمیت این پیروزی گفت: خدا را شکر بعد از دو سه هفته ناکامی در لیگ برتر توانستیم سه امتیاز ارزشمند بگیریم و به روند بد خود پایان دهیم. در جام حذفی هم برنده شدیم و امروز در لیگ. از بازیکنانم تشکر ویژه دارم که در این شرایط سخت همدلی و اتحاد تیم را حفظ کردند. امیدوارم به روند خوب اول فصل برگردیم؛ شخصیت گل‌گهر حضور در بالای جدول است و باید همین مسیر را ادامه دهیم.

او همچنین درباره اعتراض‌هایش کنار زمین گفت: اعتراض من به داوری نبود؛ به دو نفر از بازیکنان خودم اعتراض کردم. همان‌طور که گفتم، تعویض‌هایی که انجام دادم مناسب نبود و بازیکنان تعویضی نتوانستند جایگزین خوبی باشند. امروز لطف خدا و تلاش بازیکنان باعث شد در بازی خارج از خانه سه امتیاز بگیریم.

