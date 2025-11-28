خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر خلیفه‌اصل: کم‌تجربگی کار دست‌مان داد اما ارزش بازیکنانم کم نمی‌شود

امیر خلیفه‌اصل: کم‌تجربگی کار دست‌مان داد اما ارزش بازیکنانم کم نمی‌شود
کد خبر : 1720102
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی استقلال خوزستان پس از باخت یک‌گله تیمش برابر گل‌گهر در آبادان، با تأکید بر تلاش و پیشرفت بازیکنانش گفت کم‌تجربگی عامل اصلی دریافت گل بود و این نتیجه چیزی از ارزش‌های تیم او کم نمی‌کند.

به گزارش ایلنا،  امیر خلیفه‌اصل در نشست خبری پس از شکست خانگی تیمش مقابل گل‌گهر، ابتدا از عملکرد شاگردانش دفاع کرد و گفت: متأسفانه امروز روی کم‌تجربگی گل خوردیم و اگر کمی تمرکز داشتیم، آن صحنه تبدیل به گل نمی‌شد. با این حال این باخت از ارزش بازیکنانم کم نمی‌کند.

او با اشاره به روند مسابقه افزود: نسبت به بازی‌های قبل بهتر بودیم و با تمام توان جنگیدیم. در نیمه دوم موقعیت‌های زیادی ساختیم اما نتوانستیم گل بزنیم. نیمه اول بازی پایاپای بود و حتی گل‌گهر بهتر عمل کرد، اما در نیمه دوم می‌توانستیم نتیجه را تغییر دهیم. از بازیکنانم به‌خاطر تلاش‌شان تشکر می‌کنم. به آقای تارتار تبریک می‌گویم و برایشان آرزوی موفقیت دارم.

سرمربی استقلال خوزستان درباره مشکل گلزنی تیمش توضیح داد: کار اختصاصی با مهاجمان انجام می‌دهیم و آنها زحمت می‌کشند. مشکلاتی داشتیم که خوشبختانه با حمایت مدیرعامل کارخانه گروه ملی و استاندار خوزستان برطرف شد. از این پس بازیکنان با آرامش بیشتری کار می‌کنند و امیدوارم مشکل گل نزدن هم حل شود.

او درباره تصمیم انضباطی نسبت به حجت احمدی در بازی قبلی نیز گفت: حجت احمدی یکی از بازیکنان خوب و آینده‌دار فوتبال خوزستان است و او را مثل فرزند خودم می‌دانم. به‌خاطر برخی مسائل نیاز به تنبیه داشت اما روند پیشرفتش ادامه دارد و مطمئن باشید در آینده بیشتر از او خواهید شنید.

خلیفه‌اصل در پایان از میزبانی خوب شهر آبادان قدردانی کرد و گفت از حمایت‌های صورت‌گرفته در این مسابقه راضی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی