به گزارش ایلنا، امیر خلیفه‌اصل در نشست خبری پس از شکست خانگی تیمش مقابل گل‌گهر، ابتدا از عملکرد شاگردانش دفاع کرد و گفت: متأسفانه امروز روی کم‌تجربگی گل خوردیم و اگر کمی تمرکز داشتیم، آن صحنه تبدیل به گل نمی‌شد. با این حال این باخت از ارزش بازیکنانم کم نمی‌کند.

او با اشاره به روند مسابقه افزود: نسبت به بازی‌های قبل بهتر بودیم و با تمام توان جنگیدیم. در نیمه دوم موقعیت‌های زیادی ساختیم اما نتوانستیم گل بزنیم. نیمه اول بازی پایاپای بود و حتی گل‌گهر بهتر عمل کرد، اما در نیمه دوم می‌توانستیم نتیجه را تغییر دهیم. از بازیکنانم به‌خاطر تلاش‌شان تشکر می‌کنم. به آقای تارتار تبریک می‌گویم و برایشان آرزوی موفقیت دارم.

سرمربی استقلال خوزستان درباره مشکل گلزنی تیمش توضیح داد: کار اختصاصی با مهاجمان انجام می‌دهیم و آنها زحمت می‌کشند. مشکلاتی داشتیم که خوشبختانه با حمایت مدیرعامل کارخانه گروه ملی و استاندار خوزستان برطرف شد. از این پس بازیکنان با آرامش بیشتری کار می‌کنند و امیدوارم مشکل گل نزدن هم حل شود.

او درباره تصمیم انضباطی نسبت به حجت احمدی در بازی قبلی نیز گفت: حجت احمدی یکی از بازیکنان خوب و آینده‌دار فوتبال خوزستان است و او را مثل فرزند خودم می‌دانم. به‌خاطر برخی مسائل نیاز به تنبیه داشت اما روند پیشرفتش ادامه دارد و مطمئن باشید در آینده بیشتر از او خواهید شنید.

خلیفه‌اصل در پایان از میزبانی خوب شهر آبادان قدردانی کرد و گفت از حمایت‌های صورت‌گرفته در این مسابقه راضی است.

