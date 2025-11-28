به گزارش ایلنا، پایان دیدار حساس شمس‌آذر و پرسپولیس با صحنه‌ای جنجالی همراه شد. جایی که وحید رضایی با عصبانیت رو به داور مسابقه فریاد زد: شما را به خدا واگذار می‌کنم.

این واکنش تند در حالی رقم خورد که شمس‌آذر معتقد بود چند صحنه داوری در جریان بازی به ضرر این تیم اعلام شده و می‌توانست نتیجه را تحت تأثیر قرار دهد.

رضایی که به دلیل محرومیت از ابتدا اجازه حضور در کنار زمین را نداشت و بازی را از روی سکوها دنبال می‌کرد، در دقایق پایانی و پس از اعلام پایان مسابقه نسبت به قضاوت تیم داوری معترض شد. مهم‌ترین اعتراض شمس‌آذر به صحنه‌ای مربوط می‌شد که در آن میلاد سورگی معتقد بود در محوطه جریمه متوقف شده است، اما بعد از بازبینی صحنه با کمک VAR تصمیمی به سود این تیم گرفته نشد.

شمس‌آذر که فصل گذشته برابر پرسپولیس عملکرد درخشانی داشت و موفق به خلق شگفتی شده بود، این بار با وجود بازی جنگنده و هجومی نتوانست از شکست فرار کند؛ موضوعی که باعث شد ناراحتی و اعتراض سرمربی این تیم پس از پایان بازی شدت بیشتری پیدا کند.

انتهای پیام/