خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وحید رضایی: شما را به خدا واگذار می‌کنم

وحید رضایی: شما را به خدا واگذار می‌کنم
کد خبر : 1720100
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی محروم شمس‌آذر که دیدار تیمش برابر پرسپولیس را از روی سکوها دنبال می‌کرد، پس از سوت پایان بازی با عصبانیت به داور اعتراض کرد و گفت برخی تصمیم‌ها می‌توانست روند مسابقه را تغییر دهد.

به گزارش ایلنا،   پایان دیدار حساس شمس‌آذر و پرسپولیس با صحنه‌ای جنجالی همراه شد. جایی که وحید رضایی با عصبانیت رو به داور مسابقه فریاد زد: شما را به خدا واگذار می‌کنم.

 این واکنش تند در حالی رقم خورد که شمس‌آذر معتقد بود چند صحنه داوری در جریان بازی به ضرر این تیم اعلام شده و می‌توانست نتیجه را تحت تأثیر قرار دهد.

رضایی که به دلیل محرومیت از ابتدا اجازه حضور در کنار زمین را نداشت و بازی را از روی سکوها دنبال می‌کرد، در دقایق پایانی و پس از اعلام پایان مسابقه نسبت به قضاوت تیم داوری معترض شد. مهم‌ترین اعتراض شمس‌آذر به صحنه‌ای مربوط می‌شد که در آن میلاد سورگی معتقد بود در محوطه جریمه متوقف شده است، اما بعد از بازبینی صحنه با کمک VAR تصمیمی به سود این تیم گرفته نشد.

شمس‌آذر که فصل گذشته برابر پرسپولیس عملکرد درخشانی داشت و موفق به خلق شگفتی شده بود، این بار با وجود بازی جنگنده و هجومی نتوانست از شکست فرار کند؛ موضوعی که باعث شد ناراحتی و اعتراض سرمربی این تیم پس از پایان بازی شدت بیشتری پیدا کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی