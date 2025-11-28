محبی پس از گلزنی به پرسپولیس: میتوانستیم حداقل مساوی بگیریم
مدافع شمس آذر که در هفتههای اخیر در لحظات حساس برای تیمش گلزنی کرده، پس از باز کردن دروازه پرسپولیس نیز از حسرت شکست، نوع شادی گل و عملکرد داور مسابقه صحبت کرد و گفت تیمش توانایی کسب امتیاز را داشت.
به گزارش ایلنا، صائب محبی پس از شکست شمس آذر مقابل پرسپولیس، با اشاره به کیفیت شروع تیمش گفت: بازی را خیلی خوب آغاز کردیم، اما روی یک غافلگیری گل خوردیم. با توجه به توانایی و ستارههایی که پرسپولیس دارد، طبیعی بود در بعضی لحظات جریان بازی در اختیارشان باشد، اما ما هم مدیریت خوبی داشتیم. لطف خدا بود که توانستم گل بزنم، اما واقعاً حسرت خوردم که نتوانستیم امتیاز بگیریم. اگر خودباوری بچهها بیشتر بود، حداقل میتوانستیم مساوی کنیم.
او درباره شادی گلش که بازتاب زیادی داشت، توضیح داد: به پرسپولیسیها هیس نشان ندادم. بعد از گل به استقلال هم همین شادی را انجام دادم. این مدل شادی من است و هیچ ارتباطی به استقلال یا پرسپولیس ندارد. در نهایت شرمنده هواداران شدیم و امیدوارم در ادامه لیگ با حمایت آنها، نتایج بهتری بگیریم.
محبی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره قضاوت داور گفت: داوری عالی بود. من یک بار جریمه شدم و الان دیگر چیزی نمیگویم. از آقای حسنزاده هم تشکر میکنم که با مستنداتی که داشتم، جریمه دفعه قبل را بخشیدند. فعلاً درباره داوری حرفی ندارم و مشکلی نمیبینم.