خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محبی پس از گلزنی به پرسپولیس: می‌توانستیم حداقل مساوی بگیریم

محبی پس از گلزنی به پرسپولیس: می‌توانستیم حداقل مساوی بگیریم
کد خبر : 1720095
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع شمس آذر که در هفته‌های اخیر در لحظات حساس برای تیمش گلزنی کرده، پس از باز کردن دروازه پرسپولیس نیز از حسرت شکست، نوع شادی گل و عملکرد داور مسابقه صحبت کرد و گفت تیمش توانایی کسب امتیاز را داشت.

به گزارش ایلنا، صائب محبی پس از شکست شمس آذر مقابل پرسپولیس، با اشاره به کیفیت شروع تیمش گفت: بازی را خیلی خوب آغاز کردیم، اما روی یک غافلگیری گل خوردیم. با توجه به توانایی و ستاره‌هایی که پرسپولیس دارد، طبیعی بود در بعضی لحظات جریان بازی در اختیارشان باشد، اما ما هم مدیریت خوبی داشتیم. لطف خدا بود که توانستم گل بزنم، اما واقعاً حسرت خوردم که نتوانستیم امتیاز بگیریم. اگر خودباوری بچه‌ها بیشتر بود، حداقل می‌توانستیم مساوی کنیم.

او درباره شادی گلش که بازتاب زیادی داشت، توضیح داد: به پرسپولیسی‌ها هیس نشان ندادم. بعد از گل به استقلال هم همین شادی را انجام دادم. این مدل شادی من است و هیچ ارتباطی به استقلال یا پرسپولیس ندارد. در نهایت شرمنده هواداران شدیم و امیدوارم در ادامه لیگ با حمایت آنها، نتایج بهتری بگیریم.

محبی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره قضاوت داور گفت: داوری عالی بود. من یک بار جریمه شدم و الان دیگر چیزی نمی‌گویم. از آقای حسن‌زاده هم تشکر می‌کنم که با مستنداتی که داشتم، جریمه دفعه قبل را بخشیدند. فعلاً درباره داوری حرفی ندارم و مشکلی نمی‌بینم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی