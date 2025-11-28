خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رحمتی: مشکل گلزنی فقط مربوط به خیبر نیست

رحمتی: مشکل گلزنی فقط مربوط به خیبر نیست
کد خبر : 1720094
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی خیبر خرم‌آباد پس از تساوی برابر ذوب‌آهن، با قدردانی از تلاش بازیکنانش و هواداران حاضر در ورزشگاه، از تعویض‌های اجباری، بی‌دقتی در ضربات نهایی و بحران گلزنی در فوتبال ایران سخن گفت و تأکید کرد بازیکنان جوان تیمش در آینده می‌توانند شرایط را تغییر دهند.

به گزارش ایلنا،  سید مهدی رحمتی در آغاز نشست خبری با تشکر از تلاش بازیکنانش گفت: با وجود شرایط سختی که تیم در هفته‌های اخیر پشت سر گذاشته، شاگردانش تمام توان خود را در زمین گذاشتند.

او افزود: همیشه به بازیکنانم می‌گویم لیاقت‌شان بیش از این‌هاست. از هواداران خانم و آقایی که امروز در ورزشگاه بودند هم قدردانی می‌کنم.

رحمتی درباره روند بازی و دو تعویض اجباری تیمش توضیح داد: اگر از ابتدا بازی را دنبال کرده باشید، در همان دقایق یک و دو می‌توانستیم به گل برسیم. اما خیلی زود مجبور به تعویض شدیم؛ یک‌بار در دقیقه پنج و بار دیگر در اواخر نیمه اول. این دو تعویض، برنامه‌های ما را کاملاً تحت تأثیر قرار داد و عملاً برای نیمه دوم فقط یک تعویض باقی ماند. به همین دلیل مجبور بودیم مدیریت کنیم تا در زمان ضروری از آن استفاده شود.

او درباره ضعف مشترک دو تیم در ضربات آخر نیز گفت: مشکل گلزنی، مشکل فوتبال ایران است. اگر کل لیگ را بررسی کنید، فوروارد شش‌دانگ و تمام‌کننده کم داریم. مهاجمان ما جوان و آینده‌دار هستند و می‌توانند در سال‌های آینده شرایط متفاوتی رقم بزنند. امروز هم اگر کمی خوش‌شانس‌تر بودیم و دقت بیشتری داشتیم، می‌توانستیم نتیجه بهتری بگیریم.

در پاسخ به این پرسش که این مشکل چه زمانی برطرف خواهد شد، رحمتی اظهار کرد: این موضوع کاملاً به کیفیت بازیکن بستگی دارد. ما مربی‌ها تلاش می‌کنیم، تمرین می‌کنیم و موقعیت‌سازی انجام می‌دهیم، اما تبدیل توپ به گل به توانایی فردی بازیکن ربط دارد. به همین دلیل است که فورواردهای سطح بالا در دنیا قیمت‌های نجومی دارند و همیشه مورد توجه هستند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی