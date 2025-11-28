رحمتی: مشکل گلزنی فقط مربوط به خیبر نیست

به گزارش ایلنا، سید مهدی رحمتی در آغاز نشست خبری با تشکر از تلاش بازیکنانش گفت: با وجود شرایط سختی که تیم در هفته‌های اخیر پشت سر گذاشته، شاگردانش تمام توان خود را در زمین گذاشتند.

او افزود: همیشه به بازیکنانم می‌گویم لیاقت‌شان بیش از این‌هاست. از هواداران خانم و آقایی که امروز در ورزشگاه بودند هم قدردانی می‌کنم.

رحمتی درباره روند بازی و دو تعویض اجباری تیمش توضیح داد: اگر از ابتدا بازی را دنبال کرده باشید، در همان دقایق یک و دو می‌توانستیم به گل برسیم. اما خیلی زود مجبور به تعویض شدیم؛ یک‌بار در دقیقه پنج و بار دیگر در اواخر نیمه اول. این دو تعویض، برنامه‌های ما را کاملاً تحت تأثیر قرار داد و عملاً برای نیمه دوم فقط یک تعویض باقی ماند. به همین دلیل مجبور بودیم مدیریت کنیم تا در زمان ضروری از آن استفاده شود.

او درباره ضعف مشترک دو تیم در ضربات آخر نیز گفت: مشکل گلزنی، مشکل فوتبال ایران است. اگر کل لیگ را بررسی کنید، فوروارد شش‌دانگ و تمام‌کننده کم داریم. مهاجمان ما جوان و آینده‌دار هستند و می‌توانند در سال‌های آینده شرایط متفاوتی رقم بزنند. امروز هم اگر کمی خوش‌شانس‌تر بودیم و دقت بیشتری داشتیم، می‌توانستیم نتیجه بهتری بگیریم.

در پاسخ به این پرسش که این مشکل چه زمانی برطرف خواهد شد، رحمتی اظهار کرد: این موضوع کاملاً به کیفیت بازیکن بستگی دارد. ما مربی‌ها تلاش می‌کنیم، تمرین می‌کنیم و موقعیت‌سازی انجام می‌دهیم، اما تبدیل توپ به گل به توانایی فردی بازیکن ربط دارد. به همین دلیل است که فورواردهای سطح بالا در دنیا قیمت‌های نجومی دارند و همیشه مورد توجه هستند.

