به گزارش ایلنا، قاسم حدادی‌فر در نشست خبری پس از تساوی ۱–۱ در فولادشهر ابتدا از هوادارانی که با وجود سرمای هوا از تیم حمایت کرده بودند تشکر کرد و گفت تیمش شایستگی کسب سه امتیاز را داشت. او توضیح داد: حدود ده دقیقه از بازی را از دست دادیم و همین موضوع برای‌مان گران تمام شد، اما در مجموع کیفیت فوتبال تیم ما بالا بود و بازیکنان نمایش قابل قبولی داشتند.

او با تأکید بر اهمیت استفاده از بازیکنان جوان، گفت: ترکیب ما تلفیقی از تجربه و جوانی است و هر ریسکی لازم باشد برای میدان دادن به جوان‌ها انجام می‌دهم. این نفرات آینده باشگاه و فوتبال ایران هستند و با توجه به محدودیت‌های مالی، امید اصلی تیم روی همین بازیکنان بنا شده است. شاید در برخی لحظات دقت لازم را نداشتیم، اما پیشرفت این بازیکنان کاملاً محسوس است و مطمئنم نتیجه این اعتماد را خیلی زود خواهیم دید.

حدادی‌فر شرایط آینده تیم را دشوار توصیف کرد اما نخواست وارد جزئیات شود. او گفت: ما با همین داشته‌ها باید ادامه بدهیم و هدف‌مان ارتقای کیفیت بازیکنان فعلی است. این جوان‌ها هر روز پیشرفت می‌کنند و انگیزه بالایی دارند. باور دارم که آن‌ها به فوتبالیست‌های خوبی تبدیل خواهند شد و ذوب‌آهن روزهای بهتری خواهد دید.

سرمربی ذوب‌آهن درباره جابه‌جایی آرش قادری نیز توضیح داد: «قادری باید در خط دفاع بازی کند؛ او مدافع وسط است. وقتی جلو کشیده می‌شود فقط برای شرایط خاص است. ده دقیقه‌ای که تمرکز از دست رفت باعث شد عقب بنشینیم، اشتباه کنیم و تنبیه شویم.

او درباره حذف از جام حذفی هم گفت: روی آن مسابقه حساب کرده بودیم و شایسته شکست نبودیم. هرچند خوب بازی کردیم، ولی در فوتبال آن عدد روی اسکوربورد است که اهمیت دارد. اگر می‌خواهیم برنده شویم، باید در ضربات آخر دقت بیشتری داشته باشیم و روی همین موضوع کار می‌کنیم.

حدادی‌فر با اشاره به عملکرد تیم پس از گل گفت: نیمه دوم بد شروع نشد اما خیبر پرس کرد. بااین‌حال به گل رسیدیم. مشکل من همان ۱۵ دقیقه‌ای است که بازی را از دست دادیم و گل خوردیم. باید این ایرادات را برطرف کنیم.

او در پایان از اضافه شدن تدریجی بازیکنان جوان به تیم اصلی خبر داد و گفت: هر هفته نفرات مستعدی داریم که به ترکیب نزدیک می‌شوند. صفری و باغبان هم از تیم پایه آمدند و امروز بازی کردند. آینده روشنی دارند ولی باید حرفه‌ای‌تر زندگی کنند و سخت‌تر تمرین کنند تا بتوانند در سطوح بالاتر به تیم کمک کنند.

