واکنش سعید دقیقی پس از برد برابر ملوان: بازگشت به مسیر نتیجه‌گیری آغاز شد
سرمربی پیکان پس از برتری تیمش مقابل ملوان در هفته یازدهم لیگ برتر، از عملکرد شاگردانش، حمایت باشگاه و کیفیت داوری تمجید کرد و گفت این پیروزی می‌تواند آغاز روند رو به رشد پیکان در جدول باشد.

به گزارش ایلنا،  سعید دقیقی در نشست خبری پس از بازی با تشکر از هواداران دو تیم و مجموعه پاس قوامین، شرایط سخت پیکان در هفته‌های گذشته را یادآور شد و گفت: در بسیاری از مسابقات نمایش قابل قبولی داشته‌ایم اما نتایج با عملکردمان هم‌خوان نبوده است. او تأکید کرد: این اولین مسابقه‌ای بود که تیم من با هدف مستقیم نتیجه‌گیری وارد میدان شد. معمولاً رویکرد ما حمله و گل‌زنی بیشتر بوده، اما امروز بازی‌ای بود که توان دو تیم نزدیک بود. ملوان تیمی پرمهره است و مربی آن‌ها کارنامه قابل دفاعی دارد. به باور کارشناسان، پیکان یکی از بهترین تیم‌های این فصل بوده است.

دقیقی روند مسابقه را این‌گونه شرح داد: در نیمه اول تلاش کردیم به حریف فشار بیاوریم و در انتقال توپ اجازه فرصت‌سازی ندهیم. فکر می‌کنم در همان نیمه مقداری بهتر بودیم و همان اختلاف کوچک منجر به گل شد. در نیمه دوم ملوان تلاش کرد با توپ‌های بلند و استفاده از قد بلند مهاجمانش به ما ضربه بزند، اما دفاع تیمی ما منسجم عمل کرد و فرصت جدی نصیب‌شان نشد. البته در مالکیت توپ، نیمه دوم بیشتر در اختیار ملوان بود و ما سعی می‌کردیم در انتقال و حفظ توپ موقعیت خلق کنیم. تا آخرین لحظه برای حفظ نتیجه جنگیدیم و این برد، بازگشت خوبی در جدول برای ما بود.

او درباره ماجرای استعفایش نیز توضیح داد: از مدیرعامل و هیأت‌مدیره تشکر می‌کنم که در روزهای سخت کنارمان بودند. من اهل نمایش نیستم و فقط می‌خواستم فضای تیم تغییر کند. مجموعه پیکان انسان‌های شریفی دارد و همین باعث شد روند بهتری پیدا کنیم. تازه اول راه است و باید قدم‌به‌قدم بهتر عمل کنیم تا هم سهمیه تیم حفظ شود و هم جایگاه مناسبی در جدول به‌دست آوریم.

سرمربی پیکان درباره اعتراض مازیار زارع به زمین‌افتادن بازیکنش نیز گفت: آذرباد واقعاً مصدوم بود و همان لحظه از زمین خارج شد. موضوع فقط زمان بود. هیچ‌وقت به دنبال وقت‌کشی نبوده‌ام و سال‌هاست تیم من چنین روشی ندارد. حتی چند بار به بازیکنانم گفتم از زمین بلند شوند. اگر آن صحنه باعث کاهش سرعت بازی شده، عذرخواهی می‌کنم.

دقیقی در پایان با تمجید از عملکرد داور گفت: هیچ‌وقت دنبال خراب کردن بازی حریف نیستم و همیشه تلاش می‌کنیم بازی خودمان را ارائه دهیم. کیفیت داوری امروز فوق‌العاده بود و داور بر تمام صحنه‌ها اشراف داشت. وقتی کسی خوب کار می‌کند، باید از او تقدیر کرد.

