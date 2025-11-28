نتایج و جدول هفته سیزدهم لیگ یک+عکس

به گزارش ایلنا، امروز جمعه، هفتم آذر، هفته سیزدهم لیگ آزادگان با برگزاری پنج دیدار ادامه یافت که در مهم‌ترین دیدار، نساجی مازندران صدرنشین لیگ یک با نتیجه ۲ بر یک مغلوب مس شهر بابک شد.

در دیگر دیدارها، شهرداری نوشهر با یک گل مغلوب صنعت نفت آبادان شد، مس سونگون و داماش گیلان به تساوی بدون گل رضایت دادند، فرد البرز با یک گل نیروی زمینی را شکست داد و مس کرمان با نتیجه یک بر صفر پارس جنوبی جم را شکست داد.

روز گذشته سایپا با یک گل از سد آریو اسلامشهر گذشت و پالایش نفت بندرعباس نیز با نتیجه ۲ بر یک نود ارومیه را شکست داد.

رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ یک فردا با دیدار نفت و گاز گچساران مقابل شناورسازی قشم ادامه خواهد یافت و هفته با دیدار هوادار و بعثت کرمانشاه روز یک‌شنبه به پایان می‌رسد.

با این نتایج، نساجی با ۳۰ امتیاز صدرنشین باقی ماند، مس شهر بابک با ۲۲ امتیاز دوم است و سایپا با ۲۱ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد.

