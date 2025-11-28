نتایج و جدول هفته سیزدهم لیگ یک+عکس
در هفته سیزدهم لیگ آزادگان، نساجی مازندران با نتیجه ۲ بر یک برابر مس شهر بابک تن به شکست داد، اما با ۳۰ امتیاز همچنان صدرنشین جدول باقی ماند.
به گزارش ایلنا، امروز جمعه، هفتم آذر، هفته سیزدهم لیگ آزادگان با برگزاری پنج دیدار ادامه یافت که در مهمترین دیدار، نساجی مازندران صدرنشین لیگ یک با نتیجه ۲ بر یک مغلوب مس شهر بابک شد.
در دیگر دیدارها، شهرداری نوشهر با یک گل مغلوب صنعت نفت آبادان شد، مس سونگون و داماش گیلان به تساوی بدون گل رضایت دادند، فرد البرز با یک گل نیروی زمینی را شکست داد و مس کرمان با نتیجه یک بر صفر پارس جنوبی جم را شکست داد.
روز گذشته سایپا با یک گل از سد آریو اسلامشهر گذشت و پالایش نفت بندرعباس نیز با نتیجه ۲ بر یک نود ارومیه را شکست داد.
رقابتهای هفته سیزدهم لیگ یک فردا با دیدار نفت و گاز گچساران مقابل شناورسازی قشم ادامه خواهد یافت و هفته با دیدار هوادار و بعثت کرمانشاه روز یکشنبه به پایان میرسد.
با این نتایج، نساجی با ۳۰ امتیاز صدرنشین باقی ماند، مس شهر بابک با ۲۲ امتیاز دوم است و سایپا با ۲۱ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد.