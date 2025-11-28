اوسمار: هنوز صحبت در مورد قهرمانی زود است

به گزارش ایلنا، اوسمار ویرا پس از پیروزی 2 بر یک پرسپولیس مقابل شمس آذر قزوین اظهار داشت: نتیجه و سه امتیاز این بازی خیلی برای ما مهم بود. دو پیروزی پشت سر هم می‌تواند خیلی برای نتایج بعدی ما مهم باشد. ما می‌دانیم که بیرون از خانه بازی کردن در لیگ ایران خیلی سخت است. بنابراین باید قدر این سه امتیاز را بدانیم. امیدوارم هواداران از این سه امتیاز خوشحال باشند. می‌دانیم که در سطحی که می‌توانیم باشیم، امروز نبودیم.

بیرون آمدن از پرس سنگین شمس آذر کمی سخت بود

وی در ادامه افزود: در ابتدای بازی بیرون آمدن از پرس سنگین شمس آذر کمی سخت بود و همین موضوع باعث شد تا تعادل در بازی ایجاد شود. در بازی‌های سخت مهم است که سه امتیاز را به دست بیاورید و بعد رو به جلو بروید.

هر بازیکنی که مربی روی او حساب می‌کند، مهم است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه برخی از بازیکنان تیمش در لحظاتی از این مسابقه رو به بازی احساسی و فانتزی آوردند و این موضوع می‌تواند در آینده روی نتایج سرخپوشان تأثیرگذار باشد و همچنین تأثیر غیبت باکیچ و بیفوما در این مسابقه توضیح داد: منظور شما از کارهای فانتزی، کارهای خاص است؟ اگر بازیکنانی مانند عمری یا ارونوف فانتزی بازی کنند همه تعریف می‌کنند. حالا شاید در برخی بازی‌ها هم مثل امروز مدافعان فشرده و خوب کار کنند و جواب ندهد. به هر حال نمی‌توانیم بازیکنان را منع کنیم، چون گاهی ممکن است جواب بدهد یا ندهد. درباره باکیچ و بیفوما هم باید بگویم هر بازیکنی که مربی روی او حساب می‌کند، مهم است. حالا فرقی نمی‌کند بیفوما و باکیچ باشند یا بازیکنان دیگر.

از فردا شروع می‌کنیم به فکر کردن درباره دربی

اوسمار راجع به دیدار هفته آینده تیمش با استقلال در دربی پایتخت و شرایط او برای مسابقه پیش رو، توضیح داد: خوشحالی ما امروز بابت سه امتیاز است؛ شاید فوتبالی که انتظار داشتیم را انجام ندادیم، ولی از فردا شروع می‌کنیم به فکر کردن درباره دربی.

نمی‌توانم بگویم برد حق‌مان بود یا نه اما از فرصت‌ها بهتر استفاده کردیم

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظرش پرسپولیس مستحق برد در این مسابقه بود، گفت: ما حریف را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که شمس آذر در خانه اینطور پرس می‌کند. در چند صحنه هم عالیشاه به عقب آمد و توپ گرفت و موقعیت ایجاد کردیم. نمی‌توانم بگویم حق‌مان بود یا نه، ولی در بازی باید از شانس‌ها استفاده کنید. شاید دروازه‌بان ما خوب بود و توانست موقعیت‌ها را بگیرد. به نظرم ما موقعیت زیاد داشتیم و از دو فرصت استفاده کردیم و بازی را بردیم.

صحبت از قهرمانی؟ هنوز آب زیادی باید از زیر این پُل رد شود!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره داوری احمد محمدی در این مسابقه و شانس قهرمانی تیمش در فصل جاری، بیان کرد: کسانی که من را می شناسند می‌دانند که در مورد داوری صحبت نمی‌کنم. همین کار را هم ادامه می‌دهم. کارشناسان هستند و می‌توانند در این مورد صحبت کنند. به نظرم از الان هم زود است که در مورد قهرمانی صحبت کنیم. یک ضرب‌المثل هم می‌گوید که «هنوز آب زیادی باید از زیر این پُل رد شود!». ما هر بازی فقط به آن بازی فکر می‌کنیم.

«شما سه بازیکن قزوینی در تیم‌تان دارید. نظرتان در این مورد چیست؟»، اوسمار در پاسخ به این سؤال یک خبرنگار توضیح داد: نمی‌دانستم این بازیکنان قزوینی هستند. اگر می‌دانستم حواسم را بیشتر جمع می‌کردم که خبرها را درز ندهند! شاید اصلاً آنها را با خودمان نمی‌آوردم (با خنده).

وی ادامه داد: وقتی سه بازیکن قزوینی در تیم بزرگ کشور هستند، نشان می‌دهد که کار مدارس فوتبال در استان قزوین به خوبی انجام می‌شود.

قبل از بازی با شمس آذر یک مسابقه سخت با تراکتور داریم

اوسمار در واکنش به این موضوع که احتمال دارد در مرحله بعد جام حذفی و در صورت پیروزی مقابل تراکتور دوباره به قزوین بیاید و نظرش در مورد تیم شمس آذر چیست، گفت: قبل از بازی با شمس آذر ما یک بازی خیلی سخت در تبریز داریم. هنوز سازمان لیگ تاریخ این مسابقات را اعلام نکرده است. به نظرم خیلی خوب است که همه تیم‌ها برنامه مسابقات را جلوتر بدانند و بتوانند برنامه‌ریزی‌های بهتری انجام دهند.

انتهای پیام/