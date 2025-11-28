تارتار در آبادان مچ خلیفه اصل را خواباند

به گزارش ایلنا، روز نخست از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و گل‌گهر سیرجان که از ساعت 18 امروز (جمعه) در ورزشگاه تختی آبادان آغاز شد، به پایان رسید که این بازی به برتری یک بر صفر گل‌گهر ختم شد.

آرمان اکوان در دقیقه 15 دروازه آبی‌های اهوازی را گشود و گل‌گهر را پیش انداخت. قاسم لطیفی در دقیقه 60 موفق به گلزنی برای استقلال خوزستان شد که پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی (VAR)، این گل مورد قبول واقع نشد.

شاگردان مهدی تارتار که از سه بازی قبلی خود در لیگ برتر فقط یک امتیاز گرفته بودند، با این برد 16 امتیازی شدند و به جایگاه چهارم جدول صعود کردند. استقلال خوزستان نیز پیش از دیدار با گل‌گهر، چهار شکست و یک تساوی کسب کرده بود و بعد از این باخت، با 12 امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار گرفت.

موعود بنیادی‌فرد داور این مسابقه، علی اصغر عاشوری و مهدی تیکدری‌نژاد از گل‌گهر را با کارت زرد جریمه کرد.

