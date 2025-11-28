به گزارش ایلنا، کیانوش رحمتی که در هفته‌های اخیر با انتخاب شهردار جدید نوشهر دوباره به سمت سرمربیگری تیم شهرداری بازگشته بود، پس از ناکامی تیمش مقابل صنعت نفت آبادان، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

رحمتی در حالی این تصمیم را اتخاذ کرد که پیش‌تر تحت فشارهایی قرار داشت و گفته می‌شود برخی تمایلی به موفقیت او در تیم نداشتند. این سرمربی باتجربه پیش از این نیز توسط عادل خزایی، شهردار سابق نوشهر، از سمتش برکنار شده بود.

با استعفای کیانوش رحمتی، باشگاه شهرداری نوشهر در آستانه تصمیم‌گیری برای انتخاب سرمربی جدید قرار گرفته و احتمال تغییرات مدیریتی در کادر فنی این تیم در روزهای آینده افزایش یافته است.

