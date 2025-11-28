فرد البرز 1-0 نیروی زمینی؛ فرد در خانه به کورس صعود برگشت
تیم فرد البرز با یک گل زودهنگام، نیروی زمینی را در خانه شکست داد.
به گزارش ایلنا، تیم فرد البرز در دیداری خانگی برابر نیروی زمینی به پیروزی رسید. تنها گل مسابقه در همان دقایق ابتدایی و روی یک ضربه ایستگاهی توسط محمد پورمحمد به ثمر رسید؛ گلی که تا پایان بازی حفظ شد.
در نیمه دوم، نیروی زمینی با حملات پیاپی و استفاده از مهاجمان بلندقد به دنبال جبران بود اما دفاع منسجم میزبان و ضدحملات تند و تیز فرد مانع از گلزنی آنها شد. با این نتیجه، فرد به امتیاز ۱۸ رسید و در فاصله سه امتیازی منطقه صعود قرار گرفت و نیروی زمینی نیز با ۱۴ امتیاز در رده سیزدهم باقی ماند.