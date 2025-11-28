صدرنشینی موقت پرسپولیس از قزوین با شکست شمس آذر

به گزارش ایلنا، تیم‌های شمس آذر قزوین و پرسپولیس در چارچوب دیداری از هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز (جمعه) در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی 2 بر یک شاگردان اوسمار به پایان رسید.

در این مسابقه پرسپولیسی‌ها ابتدا توسط سروش رفیعی در دقیقه 10 با یک شوت محکم از داخل محوطه به گل رسیدند، اما در دقیقه 22 روی تعلل مدافعان، گل تساوی را توسط صائب محبی دریافت کردند. در حالی که نیمه اول با نتیجه یک - یک به پایان رسیده بود، در نیمه دوم و در حالی که بازی پایاپایی در جریان بود، اوستون ارونوف در دقیقه 74 روی یک حمله همه جانبه پرسپولیس دروازه شمس‌ آذر را باز کرد تا برتری به اردوی سرخپوشان تهرانی بازگردد.

در این بازی دو اتفاق مهم نیز داوری نیز رخ داد. ابتدا در دقیقه 58 برخورد میلاد سورگی با یعقوب براجعه در محوطه جریمه پرسپولیس را احمد محمدی پس از بررسی صحنه پنالتی تشخیص نداد. اتفاقی که با اعتراض شدید تیم میزبان همراه شد.

همچنین در دقیقه 84 فرشاد احمدازده توانست دروازه شمس آذر را با یک ضربه دقیق باز کند، اما تیم داوری پس از بررسی صحنه، آفساید بازیکن پرسپولیس را اعلام کرد و گل سرخپوشان را مردود دانست.

تیم پرسپولیس با این پیروزی، 18 امتیازی شد و موقتاً به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد.

ترکیب شمس آذر قزوین: علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده، محمد نژادمهدی، صائب محبی، فرزین معامله‌گری، داریوش شجاعیان (90 - اهورا زند)، امیر محمد محکم‌کار، امیرمحمد نسایی (5+90 - علیرضا دغاغله)، محمدمیلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده (78 - سهیل فداکار)، مهدی محمدی.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، امید عالیشاه (61 - فرشاد احمدزاده)، سروش رفیعی (61 - محمد خدابنده‌لو)، محمد عمری (90 - سرژ اوریه)، اوستون ارونوف (83 - محمدامین کاظمیان)، میلاد سرلک و علی علیپور (90 - حسین ابرقویی).

داور: احمد محمدی

اخطار: میلاد سورگی از شمس‌آذر و میلاد سرلک از پرسپولیس

انتهای پیام/