سه امتیاز ارزشمند پیکان مقابل ملوان در تهران

پیکان در خانه خود توانست سه امتیاز از دیدار با ملوان انزلی کسب کند و موقتاً از جایگاه پانزدهم جدول لیگ برتر جدا شود.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان از ساعت 15:30 امروز (جمعه) در نخستین دیدار از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال و در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف ملوان بندر انزلی رفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید.

علیرضا خدادادی تنها گل این مسابقه را در دقیقه 43 به ثمر رساند.

خودروسازان که طی 9 بازی قبلی خود در لیگ برتر طعم پیروزی را نچشیده بودند، به لطف این برد 11 امتیازی شدند و موقتاً به رتبه سیزدهم جدول صعود کردند. قوی سپید انزلی هم که در پنج مسابقه قبلی لیگ برتری خود متحمل شکست نشده بود، بالأخره شکست خورد و موقتاً به رده ششم سقوط کرد.

میثم حیدری قضاوت این بازی را بر عهده داشت که میثم تیموری از پیکان و امیررضا افسرده از ملوان را با کارت زرد جریمه کرد.

