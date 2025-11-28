تساوی بدون گل مس سونگون و داماش گیلان در تبریز
دیدار مس سونگون و داماش گیلان در چارچوب رقابتهای لیگ یک با وجود شرایط حساس دو تیم در پایین جدول، با تساوی بدون گل خاتمه یافت و موقعیت آنها در رتبههای هفدهم و هجدهم تغییری نکرد.
به گزارش ایلنا، دیدار مس سونگون و داماش گیلان عصر امروز در ورزشگاه قویدل تبریز برگزار شد؛ مسابقهای که هر دو تیم با توجه به وضعیتشان در قعر جدول، به سه امتیاز آن نیاز فوری داشتند. داماش با تنها سه امتیاز و در تلاش برای خروج از انتهای جدول به تبریز سفر کرده بود و مس نیز امیدوار بود از امتیاز میزبانی برای فاصله گرفتن از منطقه سقوط بهره ببرد.
با این حال، جریان سرد و کمفروغ مسابقه باعث شد هیچیک از دو تیم نتوانند فرصت جدی خلق کنند و بازی در نهایت بدون ردوبدل شدن گل به پایان برسد. این نتیجه در حالی رقم خورد که همزمان تیمهای نفت و گاز گچساران و شناورسازی قشم ــ دیگر رقبای پایینجدولی ــ روبهروی هم قرار گرفته بودند و پیروزی در تبریز میتوانست برای مس یا داماش نقش تعیینکنندهای در وضعیت بقا داشته باشد.
بازی امروز تماشاگر چندانی هم به خود ندید و حمایت کم هواداران برای مس سونگون همچنان ادامه یافت. با این حال، این تیم در چهار مسابقه باقیمانده از نیمفصل فرصت خواهد داشت تا با کسب نتایج بهتر، جایگاه خود را از منطقه خطر دور کند.