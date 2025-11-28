برد دیرهنگام صنعت نفت آبادان برابر شهرداری نوشهر
در ادامه مسابقات لیگ دسته اول فوتبال، صنعت نفت آبادان با گل دقایق پایانی توانست از زمین شهرداری نوشهر سه امتیاز ارزشمند بگیرد و روند موفق خود در بالای جدول را ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، دیدار شهرداری نوشهر و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته سیزدهم لیگ دسته اول برگزار شد؛ مسابقهای که برای میزبان اهمیت زیادی داشت و این تیم برای دور شدن از منطقه سقوط روی امتیازات خانگی حساب ویژهای باز کرده بود. با این حال، اجرای یک بازی هجومی و خلق موقعیتهای متعدد، مانع از شکست نوشهریها نشد.
نیمه نخست با برتری نسبی شهرداری آغاز شد و بازیکنان این تیم چند فرصت گلزنی به دست آوردند. پس از گذشت دقایقی، صنعت نفت با سازماندهی بهتر در میانه میدان، جریان بازی را در کنترل گرفت و فشار بیشتری ایجاد کرد. عملکرد موفق دروازهبان شهرداری در دقایق پایانی نیمه اول، مانع از گلزنی آبادانیها شد و دو تیم بدون گل وارد رختکن شدند.
در نیمه دوم، شاگردان کیانوش رحمتی دوباره بازی را تهاجمی آغاز کردند و با افزایش تعداد حملات، شانسهای خوبی برای باز کردن دروازه حریف داشتند؛ اما بیدقتی در ضربات نهایی اجازه نداد توپ از خط دروازه عبور کند. در دقایق پایانی و در حالی که شهرداری با حملات متعدد در پی کسب پیروزی بود، صنعت نفت روی یک ضدحمله سریع به دروازه میزبان رسید.
در دقیقه ۵+۹۰، نخستین ضربه بازیکنان آبادانی با واکنش ناقص دروازهبان شهرداری روبهرو شد و در ادامه، امید سینک با حضور بهموقع در محوطه جریمه، گل تعیینکننده بازی را به ثمر رساند تا سه امتیاز حیاتی برای تیمش ثبت شود.
با این نتیجه، صنعت نفت آبادان با ۲۱ امتیاز به چهارمین پیروزی پیاپی خود رسید و جایگاهش را در جمع تیمهای بالای جدول مستحکمتر کرد. شهرداری نوشهر نیز با ۹ امتیاز در رتبه شانزدهم باقی ماند و شرایط دشوارش در جدول ادامه یافت.