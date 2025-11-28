خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال بانوان پیش از دیدار برابر ازبکستان

برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال بانوان پیش از دیدار برابر ازبکستان
کد خبر : 1720034
لینک کوتاه کپی شد.

تمرین تیم ملی فوتبال بانوان بعدازظهر امروز در تاشکند زیر نظر مرضیه جعفری برگزار شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال بانوان که برای دو دیدار دوستانه با ازبکستان در تاشکند حضور دارد، بعدارظهر امروز جمعه ۷ آذر از ساعت ۱۴ به وقت محلی تمرین خود را پیش از اولین دیدار زیر نظر مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی برگزار کرد.

ملی پوشان بعد از تمرین در جلسه آنالیز حضور یافتند و کادر فنی نکاتی را درباره‌ نحوه بازی ازبکستان به بازیکنان گوشزد کرد.

شاگردان جعفری فردا شنبه ۸ آذر از ساعت ۱۴ به وقت محلی‌ و ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف ازبکستان می روند‌.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات