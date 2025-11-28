برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال بانوان پیش از دیدار برابر ازبکستان

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال بانوان که برای دو دیدار دوستانه با ازبکستان در تاشکند حضور دارد، بعدارظهر امروز جمعه ۷ آذر از ساعت ۱۴ به وقت محلی تمرین خود را پیش از اولین دیدار زیر نظر مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی برگزار کرد.

ملی پوشان بعد از تمرین در جلسه آنالیز حضور یافتند و کادر فنی نکاتی را درباره‌ نحوه بازی ازبکستان به بازیکنان گوشزد کرد.

شاگردان جعفری فردا شنبه ۸ آذر از ساعت ۱۴ به وقت محلی‌ و ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف ازبکستان می روند‌.

