هفته یازدهم لیگ برتر
اعلام ترکیب دو تیم ذوب آهن و خیبر
ترکیب دو تیم ذوب آهن و خیبر مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 16:30 امروز دو تیم ذوب آهن و خیبر خرم آباد در چارچوب مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب ذوب آهن در این بازی به شرح زیر است:
پارسا جعفری ، نادرمحمدی ، آرش قادری ، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی ، پدرام قاضی پور، جلال علی محمدی، پویا مختاری، آرش مرتضوی ، محمدجوادمحمدی ، امید لطیفی
ترکیب خیبر در این بازی به شرح زیر است:
محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، سبحان پسندیده، اسماعیل بابایی، صادق بوصبیح، محسن سفیدچغایی، مهرداد قنبری، علی خانزادی، عیسی مرادی