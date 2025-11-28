اعلام ترکیب دو تیم ذوب آهن و خیبر

به گزارش ایلنا، از ساعت 16:30 امروز دو تیم ذوب آهن و خیبر خرم آباد در چارچوب مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب ذوب آهن در این بازی به شرح زیر است:

پارسا جعفری ،‌ نادرمحمدی ، آرش قادری ، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی ، پدرام قاضی پور، جلال علی محمدی، پویا مختاری، آرش مرتضوی ، محمدجوادمحمدی ، امید لطیفی

ترکیب خیبر در این بازی به شرح زیر است:

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، سبحان پسندیده، اسماعیل بابایی، صادق بوصبیح، محسن سفید‌چغایی، مهرداد قنبری، علی خانزادی، عیسی مرادی

