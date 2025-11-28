بازگشت عالیشاه به ترکیب پرسپولیس پس از یک ماه دوری

به گزارش ایلنا، امید عالیشاه پس از یک ماه دوری از میادین، امشب دوباره به ترکیب پرسپولیس بازگشت تا یکی از بهترین خبرها برای هواداران این تیم در آستانه دیدار با شمس‌آذر باشد.

کاپیتان پرسپولیس که در هفته هشتم لیگ و در جریان بازی مقابل ذوب‌آهن از ناحیه همسترینگ آسیب دید، دو مسابقه حساس تیمش برابر تراکتور و استقلال خوزستان را از دست داده بود.

عالیشاه در دوران فیفادی با برنامه‌ای ویژه زیر نظر تیم پزشکی و کادرفنی دوره بازتوانی را پشت سر گذاشت و در نهایت توانست به شرایط مسابقه برگردد. اوسمار نیز پس از ارزیابی عملکرد او در تمرینات روزهای اخیر، تصمیم گرفت در غیاب تیوی بیفوما، به کاپیتان خود اعتماد کند و او را از ابتدا در این بازی رسمی به زمین بفرستد.

عالیشاه تا پیش از مصدومیت، شروع امیدوارکننده‌ای در لیگ بیست‌وپنجم داشت. او در این فصل یک گل مهم به ثمر رسانده، یک پاس گل ثبت کرده و یک‌بار نیز با نفوذ و تکنیک همیشگی‌اش برای تیم پنالتی گرفته بود تا نشان بدهد همچنان یکی از مهره‌های تأثیرگذار پرسپولیس در فاز هجومی است.

بازگشت او در حالی صورت گرفته که پرسپولیس در آستانه یک مقطع حساس قرار دارد. دیدار با شمس‌آذر که می‌تواند سرخ‌ها را موقتاً به صدر جدول برساند و تیم را با روحیه خوب با شهرآورد تهران که همیشه نقطه عطف فصل بوده، بفرستد. حضور عالیشاه، علاوه بر توان فنی‌اش، به دلیل تجربه و قدرت رهبری درون زمین، یک مزیت بزرگ برای اوسمار محسوب می‌شود.

