آخرین تمرین تیم ملی فوتسال بانوان پیش از جدال با ایتالیا

ملی پوشان آخرین جلسه تمرینی خود را با تمرکز بر هماهنگی تیمی، مرور تاکتیک‌های دفاعی و برنامه‌های حمله برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، در ادامه آماده‌سازی تیم ملی فوتسال بانوان برای مسابقه مهم برابر ایتالیا، آخرین جلسه تمرین امروز زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

 این تمرین که با حضور کامل بازیکنان انجام شد، شامل بخش‌های مختلف فنی و تاکتیکی بود و کادر فنی تلاش کرد بازیکنان را از نظر ذهنی و بدنی در بهترین شرایط ممکن قرار دهد.

تمرین با گرم‌کردن پویا و تمرینات سرعتی آغاز شد و سپس بازیکنان وارد مرحله حفظ توپ و گردش سریع توپ شدند؛ بخشی که نقش مهمی در شکستن پرس حریف خواهد داشت.

در ادامه، تمرینات ویژه حمله به خط دفاعی ایتالیا، کارهای ترکیبی، استفاده از بازیکن پروازی و مرور سیستم پنج‌نفره مورد توجه قرار گرفت تا بازیکنان برای سناریوهای مختلف بازی آماده باشند.

در بخش پایانی، تیم یک بازی پنج نفره تاکتیکی انجام داد که در آن نکات کلیدی دفاع و حمله توسط شهریزاد مظفر وآمنه محمودی و نسیم مهاجرانی به بازیکنان گوشزد شد.

تیم ملی فردا در چارچوب رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان، به مصاف تیم ملی ایتالیا خواهد رفت.

این دیدار از ساعت 12:30 به وقت تهران برگزار می شود.

