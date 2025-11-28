هفته یازدهم لیگ برتر
اعلام ترکیب دو تیم پیکان و ملوان
ترکیب دو تیم پیکان و ملوان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 15:30 امروز دو تیم پیکان تهران و ملوان بندرانزلی در چارچوب مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب پیکان در این بازی به شرح زیر است:
عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، میثم تیموری، محسن آذرباد، افشین صادقی و علیرضا خدادادی.
ترکیب ملوان در این بازی به شرح زیر است:
فرزاد طیبی پور، سعید کریمی، دانیال ایری، امیررضا صفرزاده، جعفر سلمانی، محمد پاپی، قائم اسلامی خواه، غلامرضا ثابت ایمانی، فرهان جعفری، محمد علی نژاد و علیرضا رمضانی