هفته یازدهم لیگ برتر

اعلام ترکیب دو تیم پیکان و ملوان

اعلام ترکیب دو تیم پیکان و ملوان
ترکیب دو تیم پیکان و ملوان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 15:30 امروز دو تیم پیکان تهران و ملوان بندرانزلی در چارچوب مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب پیکان در این بازی به شرح زیر است:

عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، میثم تیموری، محسن آذرباد، افشین صادقی و علیرضا خدادادی.

ترکیب ملوان در این بازی به شرح زیر است:

فرزاد طیبی پور، سعید کریمی، دانیال ایری، امیررضا صفرزاده، جعفر سلمانی، محمد پاپی، قائم اسلامی خواه، غلامرضا ثابت ایمانی، فرهان جعفری، محمد علی نژاد و  علیرضا رمضانی

