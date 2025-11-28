لیگ برتر کشتی آزاد؛ خروج نام حسن یزدانی در لیست استقلال

در دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد در گروه A، جام یادگار امام (ره) تیم بانک شهر امروز (جمعه) میزبان تیم استقلال جویبار در خانه کشتی تنکابن است.

دیدار رفت این دو تیم در سالن کشتی مهدی حاجی‌زاده شهر جویبار برگزار شد که تیم استقلال جویبار با نتیجه ۵ بر ۵ و با توجه به امتیاز فنی بیشتر توانست از سد تیم بانک شهر بگذرد.

امروز دیدار برگشت این دو تیم در شهر تنکابن بسیار حساس خواهد بود جایی که تیم استقلال جویبار از ۲ کشتی‌گیر روس خود یعنی شامیل ممدوف و ابراگیم کادیف بهره می‌برد و تیم بانک شهر نیز از کشتی‌گیران مطرح و عنوان‌دار خود استفاده خواهد کرد.

حسن یزدانی در ترکیب تیم استقلال حضور نخواهد داشت و تصمیم گرفته در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر روی تشک برود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی به میدان می‌رود و باید در یکی از حساس‌ترین دیدارهای این وزن به مصاف ابراهیم کادیف برود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز شاهد یک نبرد جذاب خواهیم بود؛ جایی که مبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور مقابل هم قرار می‌گیرند. این مسابقه به دلیل سبک و قدرت کشتی‌گیری هر دو ورزشکار از حساسیت بالایی برخوردار است.

همچنین امیرمحمد یزدانی نیز در این دیدار روی تشک خواهد رفت.

ترکیب تیم‌های استقلال جویبار و بانک شهر (اسامی استقلال در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور – مهدی ویسی

۶۱ کیلوگرم: علی قلی‌زادگان – رضا اطری

۶۵ کیلوگرم: شامیل مممدوف – عباس ابراهیم‌زاده

۷۰ کیلوگرم: محمد بخشی - ابراهیم الهی

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی – امیرمحمد یزدانی

۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی – فریبرز بابایی

۸۶ کیلوگرم: ابراهیم کادیف – محمد نخودوی

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور – محمدمبین عظیمی

۹۷ کیلوگرم: احمد بذری – مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی – امیررضا معصومی

همچنین روز گذشته در جریان دیدار حساس هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) که در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، تیم خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۶ بر ۴ برابر ستارگان پاس ساری به برتری رسید.

این دومین پیروزی خیبر مقابل ستارگان در این فصل است و این تیم با این برد ارزشمند، شانس خود را برای بهبود جایگاه در جدول مسابقات افزایش داد.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم خیبر در ابتدا آمده است)

خیبر خرم‌آباد ۶ – ستارگان پاس ساری ۴

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی‌زاده ۵ – مجتبی سلطان‌زاده ۳

۶۱ کیلوگرم: رضا مومنی ۸ – محمد خدابخشی ۵

۶۵ کیلوگرم: ابراهیم خواری ۱۲ – محمدمهدی پلنگ‌وار یک

۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل ۵ – آرمین مجیدی ۷

۷۴ کیلوگرم: علی رضایی ۷ – پژمان ذوالفقار ۳

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی ۷ – عرفان الهی ۹

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی ۸ – محمدحسین نوروزیان ۱۲

۹۲ کیلوگرم: بهنام سرابی ۲ (ضربه فنی) – سیدرضا هاشمی ۳

۹۷ کیلوگرم: عرفان علیزاده ۲ ضربه فنی – آرین سجادی ۸

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده (کشتی نگرفت) – سید مهدی هاشمی، برنده

