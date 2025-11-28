به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، روند صدور ویزا برای اعضای کاروان تیم ملی با اختلال جدی مواجه شده است. طبق اعلام فدراسیون فوتبال، ویزای رئیس فدراسیون، مهدی تاج، و چند عضو دیگر صادر نشده و همین مسئله، حضور رسمی ایران در مراسم روز جمعه را با ابهام روبه‌رو کرده است. این شرایط در حالی رقم خورده که شرکت در قرعه‌کشی برای پیگیری مراحل اجرایی از جمله ورکشاپ‌ها، بلیت‌فروشی و تعیین کمپ‌های تیم ملی اهمیت حیاتی دارد.

سیدمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، تأکید کرد که روند موجود از مسیر کاملاً ورزشی خارج شده است. او گفت: به ما اعلام شده به دلایلی که بعداً توضیح داده خواهد شد، ویزا صادر نشده است. تصمیم فعلی این است که هیئت ایرانی در قرعه‌کشی هفته آینده شرکت نکند.

به گفته علوی، فدراسیون طی دو روز اخیر مکاتبات رسمی با فیفا، از جمله اینفانتینو و دبیرکل فدراسیون جهانی، انجام داده و فیفا وعده داده موضوع را با جدیت پیگیری کند.

او افزود: در حال حاضر فقط برای چهار عضو تیم ملی ویزا صادر شده است. هنوز برای مسئولان بخش‌های کلیدی مانند بلیت‌فروشی، افسر امنیتی، امور اجرایی بیس‌کمپ‌ها و بازرسی کمپ‌ها هیچ ویزایی صادر نشده.

سخنگوی فدراسیون با اشاره به دغدغه‌های مربوط به مراحل بعدی، اظهار داشت: اگر این روند برای ورکشاپ ماه مارس هم تکرار شود، عملاً امکان برنامه‌ریزی و حضور در رویداد وجود نخواهد داشت.

او همچنین در واکنش به گمانه‌زنی درباره احتمال عدم شرکت تیم ملی در جام جهانی گفت: در صحبت‌های آقای تاج چنین موضوعی با این صراحت مطرح نشده بود. اما سؤال اینجاست که از جام جهانی ۱۹۷۸ تا ۲۰۲۲ کدام مربی بوده که نگران غیبت اعضای تیمش در مسابقات باشد؟

فدراسیون فوتبال اعلام کرده تصمیم نهایی درباره نحوه واکنش به این وضعیت، پس از بررسی کامل پیامدها اتخاذ خواهد شد.

