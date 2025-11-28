به گزارش ایلنا، با وجود زمان اندک تا دیدار حساس استقلال و پرسپولیس، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر محل برگزاری مسابقه همچنان ادامه دارد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، روز گذشته اعلام کرد میزبانی اراک برای دربی هنوز قطعی نیست و برخی نکات و نگرانی‌ها از سوی برگزارکنندگان مسابقه در این شهر مطرح شده است.

امروز نیز امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگو با برنامه ورزش و مردم تأیید کرد که بررسی شرایط میزبانی همچنان ادامه دارد. او با اشاره به تجربه‌های پیشین گفت: برخی دغدغه‌ها که در دربی قبلی هم وجود داشت، دوباره مطرح شده و مجموعه هیئت فوتبال استان مرکزی، اداره کل ورزش و جوانان اراک و نهادهای امنیتی زحمات زیادی کشیدند، اما لازم است این نکات مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

علوی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال تغییر شهر میزبان وجود دارد، توضیح داد: تصمیم‌گیری نهایی بر عهده باشگاه پرسپولیس، به‌عنوان میزبان مسابقه است و این باشگاه محل برگزاری را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی فدراسیون همچنین خبر داد که در دربی پیش‌رو یک سورپرایز تکنولوژیک در حوزه پخش تلویزیونی رونمایی می‌شود؛ اقدامی که به گفته او نتیجه تلاش صداوسیما برای ارتقای کیفیت پخش این دیدار است.

