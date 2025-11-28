هشدار باشگاه تراکتور درباره بلیتفروشی دیدار با چادرملو
باشگاه تراکتور اعلام کرد بلیتفروشی دیدار این تیم برابر چادرملو یزد تنها بهصورت اینترنتی انجام میشود و هواداران باید پیش از روز مسابقه اقدام به خرید بلیت کنند.
به گزارش ایلنا، دیدار تراکتور و چادرملو یزد در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر شنبه ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه بنیاندیزل برگزار خواهد شد و براساس اطلاعیه باشگاه، فروش بلیت فقط از طریق سامانه اینترنتی انجام میشود.
تراکتور با تأکید بر محدودیت ظرفیت سکوهای ورزشگاه، از هواداران خواسته خرید بلیت را به دقایق پایانی موکول نکنند؛ چراکه امکان فروش لحظهای یا تکمرحلهای در روز مسابقه وجود ندارد. همچنین فروش حضوری در محل ورزشگاه کاملاً ممنوع اعلام شده و هیچ سازوکاری برای دریافت بلیت در ورودی مجموعه تعریف نشده است.
باشگاه یادآور شد ورود به استادیوم صرفاً با بلیت معتبر امکانپذیر است و با توجه به ساختار ویژه بنیاندیزل تنها ،یک ورودی اصلی و گیتهای الکترونیکی، فرآیند کنترل بلیت با دقت کامل انجام خواهد شد. بر این اساس، حضور تماشاگران بدون بلیت عملاً امکانپذیر نخواهد بود.