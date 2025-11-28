خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب تیم ملی نوجوانان مقابل فلسطین

ترکیب اصلی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران مقابل فلسطین در مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای بازی با فلسطین در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.

برهمین اساس با نظر ارمغان احمدی، نفرات زیر در ترکیب اصلی تیم ملی در این بازی به زمین می‌روند:

بردیا دری، ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طاها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری، امیر رضا ولی‌پور، ماهان بهشتی، امیرحسین طایفه و عباس رفیع

این مسابقه از ساعت ۱۴:۳۰ امروز(جمعه) در ورزشگاه EKA آره‌نا احمد هند برگزار می‌شود.4

اعلام ترکیب تیم ملی نوجوانان مقابل فلسطین

انتهای پیام/
