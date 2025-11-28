اسکوچیچ: هواداران نشان دهند که بازی در تبریز برای هیچ تیمی آسان نیست

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از بازی با چادرملو یزد اظهار داشت: بازی با چادرملو سخت خواهد بود. ما در لیگ قهرمانان آسیا نتیجه مطلوبی کسب کردیم، اما باید آن را فراموش کرده و تمرکزمان را روی لیگ بگذاریم که برای ما بسیار مهم است. جایگاه حریف در صدر جدول خوب است و ما هم می‌خواهیم به بالای جدول برگردیم. تمامی بازیکنان در وضعیت خوبی هستند و فقط ایگور پوستونسکی را در اختیار نداریم. او از کرواسی برگشته و طی روزهای آتی تمریناتش را آغاز می‌کند. بازی نزدیک و فشرده‌ای مقابل چادرملو خواهیم داشت و باید تمرکزمان را روی لیگ بگذاریم؛ این نکته مهم‌تر از همه چیز است.

سرمربی تراکتور درباره عملکرد تیم در استادیوم بنیان‌دیزل نیز بیان کرد: این دیدار ارتباطی به بازی‌های قبلی ندارد. انتظار دارم هواداران استادیوم را پر کنند. بازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) برای ما مطلوب‌تر است، زیرا ظرفیت بیشتری برای هواداران دارد، اما اگر فردا استادیوم بنیان‌دیزل پر شود، مشکلی با بازی در اینجا ندارم. انتظار دارم بازیکنان روی جابه‌جایی‌ها و مسائل تاکتیکی تمرکز داشته باشند.

وی ادامه داد: اتفاقات فصل گذشته در دیدار با چادرملو در یزد، انگیزه ما را برای بازی فردا مضاعف می‌کند. از هواداران می‌خواهم فردا به ورزشگاه بیایند و جهنم به پا کنند؛ البته این جهنم با تشویق تیم تراکتور باشد، نه با پرتاب سنگ، بطری و دلار فیک. هواداران نشان دهند که بازی در تبریز برای هیچ تیمی آسان نیست. ما اتفاقات فصل گذشته را فراموش نکرده‌ایم. می‌خواهیم همه چیز در زمین سر جای خودش باشد و همه چیز عالی پیش برود، اما فراموش نکرده‌ایم در بازی با چادرملو چه اتفاقاتی رخ داد.

سرمربی تراکتور درباره وضعیت محمد نادری گفت: نادری همراه با تیم تمرین می‌کند، اما این به معنای آمادگی صد درصد او برای بازی نیست. در رسانه‌ها مطرح می‌شود که چرا شیری به جای اودیل خامربکوف بازی می‌کند؛ نباید فراموش کنیم که اودیل ۲۵ روز مصدوم بود یا اینکه ایگور را بیش از یک ماه است در اختیار نداریم. باید مراقب بازیکنان باشیم و این موضوع مدیریت شود. شاید این مسائل به مذاق هواداران خوش نیاید، اما ما باید مراقب بازیکنان باشیم و خدا را شکر که حواسمان به این مسائل هست.

وی درباره استفاده از دانیال اسماعیلی‌فر در پست دفاع چپ اضافه کرد: عملکرد صادق محرمی و دانیال اسماعیلی‌فر هر دو عالی است. اسماعیلی‌فر نشان داده می‌تواند به‌عنوان دفاع چپ و راست بازی کند که اتفاق مهمی برای تیم ملی است. گاهی دفاع آخر در سمت‌های کناری بازی می‌کند، اما اکنون دانیال را داریم که می‌تواند در هر دو سمت بازی کند. دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری و سعید کریم‌آذر همگی قادرند در دفاع کناری بازی کنند. صادق محرمی نیز در بازی آخر فوق‌العاده بود. به نظرم بازیکن باکیفیت می‌تواند در هر پستی عملکرد خوبی داشته باشد. برخی بازیکنان یک سال و نیم در پست‌های غیرتخصصی بازی می‌کنند و بسیار هم خوب ظاهر می‌شوند. من در تیم ملی ایران در دیدار برابر امارات، نورافکن را دفاع آخر گذاشتم؛ گفتند پست تخصصی او نیست، اما او در آن دیدار عالی بود.

اسکوچیچ تأکید کرد: پست تخصصی در فوتبال وجود دارد، اما مربیان باید خلاقیت و راهکار داشته باشند. تنها چیزی که می‌خواهم، پیروزی در بازی‌ها و پیش‌بردن تراکتور است. برخی مواقع برای نتیجه‌گیری بهتر مجبور می‌شویم تصمیماتی بگیریم. مثلاً می‌دانم امیرحسین حسین‌زاده در پست مهاجم نوک کارایی بیشتری دارد، اما به‌خاطر نیاز تیم تشخیص می‌دهم از او در پست بال چپ استفاده کنم. یا می‌دانم عملکرد دانیال در دفاع راست عالی است، اما گاهی برای مصلحت تیم و از خودگذشتگی، از او در دفاع چپ بهره می‌بریم. همه باید برای تیم از خودگذشتگی داشته باشیم.

وی افزود: هواداران فردا ورزشگاه را به دیگ خروشان تبدیل کنند و کنار ما باشند تا بتوانیم به مسیر موفقیت در لیگ برگردیم.

سرمربی تراکتور درباره فشردگی مسابقات نیز گفت: قطعاً این شرایط سخت است و فقط برای ما نیست. باید راهکار پیدا کنیم؛ مثل استفاده چرخشی از بازیکنان و دوره‌بندی تمرینات. این شرایط برای تیم‌هایی که در مسابقات آسیایی حضور دارند طبیعی است و می‌توان آن را مدیریت کرد.

اسکوچیچ درباره آلودگی هوای تبریز خاطرنشان کرد: قطعاً این موضوع برای بازیکنان و همه مردم نگران‌کننده است و من نگران همه مردم هستم.

انتهای پیام/