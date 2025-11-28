خبرگزاری کار ایران
کاپیتان استقلال آماده دربی شد

روزبه چشمی بدون مشکل در تمرین استقلال حضور دارد و به دربی خواهد رسید.

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه ریکاردو ساپینتو در آستانه دربی با مصدومیت ناگهانی منیر الحدادی مواجه شد، اما خبر خوب برای او بازگشت روزبه چشمی به‌عنوان یکی از مهره‌های آسیب دیده و غایب در هفته‌های اخیر بود که حالا با شرایط خوبی به تمرینات تیمش بازگشت.

روزبه چشمی در تمرین روز گذشته استقلال پا به پای دیگر بازیکنان تمام حرکات را انجام داد، پرش از مانع داشت و در کار گروهی هم شرکت کرد تا مشخص شود آسیب دیدگی او کاملا به پایان رسیده و می‌تواند دوباره به ترکیب آبی‌ها اضافه شود یا حداقل به‌عنوان یار جانشین در دیدار روز یکشنبه برابر فولاد خوزستان به زمین برود.

کاپیتان استقلال که در جریان دیدار مقابل چادرملو از دسترس خارج شده ولی در هفته‌های اخیر در کنار تیمش حضور داشت، اکنون وارد فاز جدی تمرینات شده و بعید نیست مقابل فولاد که یک هفته قبل از دربی است، شانس بازی هم پیدا کند.

روزبه که پس از گلزنی در سوپر جام، در دیدار رفت مقابل الوصل امارات هم گلزنی کرد، امیدوار است بهترین بازگشت را به میادین داشته باشد و هفته آینده هم با شرایط خوبی برابر پرسپولیس قرار بگیرد.

