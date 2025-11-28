حساب ویژه پرسپولیس روی سه ستاره (عکس)

به گزارش ایلنا، ساعاتی مانده به آغاز بازی هفته یازدهم، باشگاه پرسپولیس از پوستر رسمی این مسابقه رونمایی کرد. طرحی که مانند هفته‌های گذشته با محوریت ستاره‌های آماده تیم ساخته شده و این‌بار تصویر علی علیپور، اوستون اورونوف و سروش رفیعی را در مرکز خود جای داده است.

پرسپولیس با ۱۵ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و امیدوار است با کسب پیروزی مقابل شمس‌آذر، حداقل تا قبل از انجام سایر مسابقات، به صورت موقت به صدر جدول لیگ برسد.

علیپور در این هفته‌ها یکی از آماده‌ترین بازیکنان سرخ‌ها بوده و با زدن پنج گل، خیال اوسمار را از خط حمله تا حد زیادی راحت کرده است. در کنار او، اورونوف پس از نمایش درخشان در تیم ملی ازبکستان و گلزنی در دیدار دوستانه اخیر پرسپولیس، دوباره به شرایط ایده‌آل نزدیک شده است. سروش رفیعی نیز پس از گلزنی مقابل استقلال خوزستان، با انگیزه‌ای بالا به این مسابقه رسیده و حالا یکی از گزینه‌های اصلی ترکیب در خط میانی محسوب می‌شود.

دیدار پرسپولیس و شمس‌آذر از ساعت ۱۶ روز جمعه در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار خواهد شد و اوسمار امیدوار است تیمش با تکیه بر فرم خوب ستاره‌های‌شان گام مهم دیگر برای بازگشت به کورس قهرمانی بردارد.

انتهای پیام/