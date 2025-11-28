پایان کار مهاجم سابق پرسپولیس در ملوان

به گزارش ایلنا، مهدی عبدی مهاجم جوان ملوان بندرانزلی در آخر راه حضورش در این تیم است. این خبری است که مازیار زارع عصر امروز آن را اعلام کرد. بازیکنی که پرورش یافته آکادمی پرسپولیس بود و با گلزنی در دربی خیلی زودتر از آنچه فکرش را می‌کرد نامش را بر سر زبان‌ها انداخت، بعد از جابجا شدن بین باشگاه محبوبش و تراکتور، زمستان سال گذشته تصمیم گرفت به ملوان بندرانزلی برود.

هدف از این انتخاب، گذراندن خدمت سربازی بود. پس مهدی در نیم فصل دوم لیگ بیست و چهارم چمدانش را از تبریز به مقصد بندرانزلی بست و با آرزوهای زیادی برای پیدا کردن دوباره خودش شاگرد مازیار زارع شد. هرچند اوضاع بر وفق مراد او پیش نرفت.

شاید آنچه کار مهدی را گره زد این بود که او با گل زدن به استقلال، در واقع کارش را نقطه اوج محبوبیت شروع کرد و به همین خاطر حفظ آن جایگاه لحظه به لحظه برایش سخت‌تر شد. هرچند که او پرتلاش ظاهر شد و اگر کمی شانس چانشنی کارش می‌شد الان باید جور دیگری برایش قلم می‌چرخید منتها واقعیت امروز این است که او در ملوان با انتظارات فاصله داشت.

مهدی عبدی که همچنان آخرین ایرانی گلزن در فینال لیگ الیت آسیا به حساب می‌آید، حالا می‌خواهد تصمیمی جدید برای آینده‌اش بگیرد. او در فرصت کوتاه باقیمانده به فکر جبران لحظات حسرت بار بعد از خراب شدن پنالتی بازی با شمس آذر، برای خودش و هم‌تیمی‌ها و هواداران است.

