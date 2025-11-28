خبرگزاری کار ایران
تلاش استقلال برای رساندن منیر الحدادی به دربی

ریکاردو ساپینتو تاکید ویپه‌ای به حضور منیر الحدادی در دربی دارد.

به گزارش ایلنا، دیدار استقلال مقابل الوصل، شبی پرچالش برای آبی‌های پایتخت و سرمربی پرتغالی‌شان ریکاردو ساپینتو بود. منیر الحدادی، وینگر مراکشی و یکی از بازیکنان کلیدی در ساختار هجومی استقلال، در دقیقه شانزدهم مسابقه ناگهان از حرکت ایستاد و با درد شدید در ناحیه پشت ران، زمین را ترک کرد. این صحنه شوک بزرگی برای هواداران استقلال بود و از همان لحظه، مصدومیت او به مهم‌ترین دغدغه کادر فنی هم تبدیل شد.

خروج ناگهانی منیر، علاوه بر نگرانی‌های فنی، تأثیر محسوسی بر روند هجومی استقلال داشت. آبی‌ها پس از آغاز طوفانی و گل زودهنگام برابر الوصل، با از دست دادن ستاره خلاق خود، ریتم حمله‌شان را از دست دادند و حالا دقیقا همین نگرانی برای دو بازی حساس بعدی هم وجود دارد.

با این حال، طبق بررسی‌های اولیه تیم پزشکی، آسیب وارده به منیر از ناحیه همسترینگ تشخیص داده شده است. در معاینه اولیه، هیچ خون‌مردگی مشخصی دیده نشده و اقدامات فوری برای جلوگیری از ورم و درد پیگیری شده است. قرار است تست MRI او مشخص کند میزان دقیق آسیب تا چه حد جدی است و تا قبل از آن تشخیص قطعی درباره مدت دوری این بازیکن از میادین ممکن نیست.

ریکاردو ساپینتو حالا در آستانه دو مسابقه حساس برابر فولاد خوزستان و پرسپولیس با چالشی جدی روبرو است. او باید راهکاری برای روزهایی پیدا کند که چهره‌ کلیدی خط حمله‌اش از دسترس دور خواهد شد و یا از آمادگی کامل برخوردار نباشد. البته منابع نزدیک به باشگاه می‌گویند روند درمانی منیر ساعاتی پس از پایان بازی با الوصل آغاز شده و در عین حال، کادر پزشکی امیدوار است با کاهش فشار تمرینات و ادامه مراقبت فیزیوتراپی، امکان حضور او در دربی را از دست ندهند.

این در حالی است که در صورت تداوم غیبت منیر، مهران احمدی از گزینه‌های جدی برای پر کردن جای خالی او محسوب می‌شود، هرچند استقلالی‌ها می‌دانند تجربه و سرعت این وینگر مراکشی نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار هجومی تیم خواهد داشت و به همین خاطر است که با یادآوری بازگشت سریع او از مصدومیت قبلی مقابل الوحدات، امیدشان برای تکرار آن سناریو زیاد است.

