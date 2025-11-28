شادی ستاره ایرانی و یارانش بعد از پیروزی در لیگ کنفرانس

به گزارش ایلنا، پیروزی ارزشمند لخ پوزنان برابر لوزان سوئیس در هفته چهارم لیگ کنفرانس اروپا، شور و هیجان زیادی را به رختکن تیم لهستانی آورد و علی قلی‌زاده، وینگر ایرانی این تیم مرکز توجه و یکی از آغاز کننده‌های جشن بازیکنان در رختکن بود و رختکن را روی سرش گذاشت.

بازیکنان لخ که از دو شکست پیاپی در لیگ کنفرانس اروپا تحت فشار بودند، پس از ثبت برد خانگی مقابل لوزان و بازگشت به مسیر موفقیت، راهی رختکن شدند تا این پیروزی ارزشمند را جشن بگیرند ولی برخلاف تصور خبری از موسیقی بلند نبود، چراکه بازیکنان لخ پوزنان با ضربه زدن روی میزهای رختکن و هماهنگ کردن ریتم، فضای بزرگی از شادی ساختند و با صدای بلند سرود مخصوص هواداران لخ را خواندند.

در میان این حلقه پر انرژی، قلی‌زاده با چهره‌ای کاملا سرحال و پرشور در مرکز جمع دیده می‌شد که حرکات او، شوخی‌هایش و همراهی پرهیجانش با ریتم کوبشی هم‌تیمی‌ها، رختکن را به یک جشن واقعی تبدیل کرده بود و سرمربی تیم نیز به آنها پیوست.

قلی‌زاده که پس از سپری کردن مصدومیت سه ماه و نیم دوباره به شرایط بازی بازگشته و برای دومین مسابقه پیاپی در دیدار برابر لوزان سوئیس به زمین رفت و 59 دقیقه در زمین بود، امیدوار است روند بردهای تیمش در حضور او ادامه پیدا کند و دوباره این شادی را در رختکن داشته باشد.

