برزیل حریف بعدی ایران را در هم کوبید!
دیدار دو تیم فوتسال بانوان برزیل و ایتالیا با نتیجه پرگل به سود زردپوشان به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال بانوان ایتالیا در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین مقابل قدرت اول این رشته، برزیل، با نتیجه سنگین ۶–۱ شکست خورد؛ نتیجهای که با وجود تلخیاش، شانس صعود آتزوری را از بین نبرده و حالا دیدار روبهروی تیم ملی ایران حکم یک فینال واقعی را پیدا کرده است.
ایتالیا که در بازی نخست با برد خیرهکننده ۱۷–۰ برابر پاناما شروعی عالی داشت، این بار برابر تیمی قرار گرفت که سالهاست در صدر رنکینگ جهانی ایستاده و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود. شاگردان فرانچسکا سالواتوره حدود ۲۰ دقیقه نخست را پایاپای دنبال کردند، اما از آن پس توان فنی و تاکتیکی برزیل جریان مسابقه را کاملاً در اختیار گرفت.
برزیل خیلی زود بازی را باز کرد؛ آنا لوئیزا در همان دقایق ابتدایی با فرصتطلبی تیمش را پیش انداخت. ایتالیا اما واکنش خوبی نشان داد و با ضربه رِناتینیا به گل تساوی رسید. گلی که روی ضربه بوتیما شکل گرفت و با فریب دروازهبان به ثمر رسید.
این برزیل بود که دوباره برتری را پس گرفت؛ امیلی با شوتی سنگین و دقیق از پشت محوطه توپ را زیر طاق دروازه ایتالیا نشاند تا نیمه نخست با حساب ۲–۱ به سود سلسائو تمام شود.
آغاز نیمه دوم با ضربه نهایی برزیل همراه بود. یک دو ضربه سریع جریان مسابقه را تمام کرد. ابتدا آماندینیا اختلاف را به دو گل رساند و دقایقی بعد آنا لوئیزا دومین گل شخصیاش را ثبت کرد. در ادامه نیز وانین و کامیلا دو گل دیگر وارد دروازه ایتالیا کردند تا شکست سنگین ۶–۱ رقم بخورد.
با وجود این نتیجه، ایتالیا همچنان برای صعود به مرحله حذفی شانس کامل دارد. این تیم و ایران اکنون همامتیاز هستند و روز شنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران) به مصاف یکدیگر میروند؛ دیداری که برنده آن راهی دور بعد خواهد شد. ایتالیا در تفاضل گل نسبت به ایران وضعیت بهتری دارد و حتی با تساوی نیز ممکن است صعود کند.
تنها نکته منفی برای ایتالیا، اخراج مانسئوتو در دقیقه پایانی بازی با برزیل است که باعث شده او دیدار تعیینکننده برابر ایران را از دست بدهد.