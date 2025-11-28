خبرگزاری کار ایران
کوه انگیزه در خط دفاعی پرسپولیس!

حسین کنعانی با انگیزه رسیدن به جام جهانی در ترکیب پرسپولیس بازی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، محمدحسین کنعانی‌زادگان روزهای مهم و سرنوشت‌سازی را پشت سر می‌گذارد. مدافعی که یکی از ستون‌های اصلی دفاع پرسپولیس محسوب می‌شود و در تیم ملی نیز جایگاهی تثبیت‌شده دارد. با ادامه این روند، اگر مصدومیت یا اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، کنعانی‌زادگان به‌زودی نامش را در فهرست تاریخی بازیکنانی قرار خواهد داد که سه جام جهانی را تجربه کرده‌اند.

کنعانی از زمان بازگشت به پرسپولیس، یکی از مطمئن‌ترین عناصر خط دفاعی سرخ‌ها بوده و در اردوهای تیم ملی نیز در تمامی مقاطع که مصدومیت نداشته، در لیست ایران قرار گرفته است. 

کنعانی حالا خود را آماده دیدار پرسپولیس مقابل شمس‌آذر قزوین کرده است و احتمال زیاد در ترکیب اصلی جای خواهد گرفت. این بازی پیش‌درآمدی برای دربی بزرگ پایتخت خواهد بود و مدافع ملی‌پوش پرسپولیس با انگیزه‌ای بالا تلاش می‌کند در بهترین فرم ممکن وارد حساس‌ترین مقطع نیم‌فصل شود.

کنعانی‌زادگان که در دو جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در فهرست نهایی تیم ملی حضور داشت، حالا به دنبال تثبیت جایگاه خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ مأموریتی که با آمادگی و درخشش در ادامه لیگ برتر قابل دستیابی به نظر می‌رسد. او با ظاهر جدید و ریش‌های آنکادر شده سوژه تمرین پرسپولیس بود و باید دید چه عملکردی در قزوین خواهد داشت.َ

