سکانس تازه اوضاع عجیب آبیها: نشست خبری برگزار نشد
باشگاه استقلال خوزستان پیش از بازی گل گهر نشست خبری سرمربی خود را برگزار نکرد.
به گزارش ایلنا، علیرغم تمامی مشکلات مالی استقلال خوزستان و نبود ورزشگاه خانگی و خانه به دوشی در دیدارهایی که این تیم میزبان بوده، اما شاگردان امیر خلیفهاصل نتایج قابل قبولی کسب کردهاند هر چند که در هفتههای اخیر به دلیل اعتصاب و عدم برگزاری تمرینات، این تیم از فرم خوب خود دور شده است.
آبیهای دیار کارون امروز در ورزشگاه تختی آبادان میزبان گلگهر سیرجان هستند اما این باشگاه هیچ نشست خبری برای سرمربی خود برگزار نکرد. این در شرایطی است که اصحاب رسانه در انتظار انتشار صحبتهای امیر خلیفهاصل پیرامون برگزاری این مسابقه بودند اما خبری از کنفرانس مطبوعاتی سرمربی جوان استقلال خوزستان نبود.
به دلیل عدم آمادگی ورزشگاه غدیر، استقلال خوزستان در این فصل در تهران، ورزشگاه فولاد آرنا اهواز و استادیوم تختی آبادان میزبان رقبای خود بوده و همین خانه به دوشی آبیها سبب شده تا رسانه باشگاه هر بار ویدیو یا فایل صوتی از سرمربی خود منتشر کند اما اینبار و پیش از دیدار حساس برابر گلگهر سیرجان نیز خبری از صحبتهای سرمربی یا یکی از اعضای کادرفنی تیم نبود که ممکن است منجر به جرایمی برای باشگاه شود.
استقلال خوزستان طی دو فصل اخیر با مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم کرده است و امسال نیز با تشکیل تیمی جوان از بازیکنان آیندهدار، پای به رقابتهای لیگ برتر گذاشته است اما عدم تغذیه مالی و روحی بازیکنان، باعث نتایج ضعیف در دو بازی اخیر برابر پرسپولیس و فولاد شده که هر دو با شکست سه بر صفر آنها همراه بوده است.