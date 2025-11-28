خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سکانس تازه اوضاع عجیب آبی‌ها: نشست خبری برگزار نشد

سکانس تازه اوضاع عجیب آبی‌ها: نشست خبری برگزار نشد
کد خبر : 1719909
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال خوزستان پیش از بازی گل گهر نشست خبری سرمربی خود را برگزار نکرد.

به گزارش ایلنا، علی‌رغم تمامی مشکلات مالی استقلال خوزستان و نبود ورزشگاه خانگی و خانه به دوشی در دیدارهایی که این تیم میزبان بوده، اما شاگردان امیر خلیفه‌اصل نتایج قابل قبولی کسب کرده‌اند هر چند که در هفته‌های اخیر به دلیل اعتصاب و عدم برگزاری تمرینات، این تیم از فرم خوب خود دور شده است.

آبی‌های دیار کارون امروز در ورزشگاه تختی آبادان میزبان گل‌گهر سیرجان هستند اما این باشگاه هیچ نشست خبری برای سرمربی خود برگزار نکرد. این در شرایطی است که اصحاب رسانه در انتظار انتشار صحبت‌های امیر خلیفه‌اصل پیرامون برگزاری این مسابقه بودند اما خبری از کنفرانس مطبوعاتی سرمربی جوان استقلال خوزستان نبود.

به دلیل عدم آمادگی ورزشگاه غدیر، استقلال خوزستان در این فصل در تهران، ورزشگاه فولاد آرنا اهواز و استادیوم تختی آبادان میزبان رقبای خود بوده و همین خانه به دوشی آبی‌ها سبب شده تا رسانه باشگاه هر بار ویدیو یا فایل صوتی از سرمربی خود منتشر کند اما این‌بار و پیش از دیدار حساس برابر گل‌گهر سیرجان نیز خبری از صحبت‌های سرمربی یا یکی از اعضای کادرفنی تیم نبود که ممکن است منجر به جرایمی برای باشگاه شود.

استقلال خوزستان طی دو فصل اخیر با مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم کرده است و امسال نیز با تشکیل تیمی جوان از بازیکنان آینده‌دار، پای به رقابت‌های لیگ برتر گذاشته است اما عدم تغذیه مالی و روحی بازیکنان، باعث نتایج ضعیف در دو بازی اخیر برابر پرسپولیس و فولاد شده که هر دو با شکست سه بر صفر آنها همراه بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات