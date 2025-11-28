خبرگزاری کار ایران
مصدومیت باورنکردنی ایسکو پس از بازگشت به میادین

ایسکو بعد از مدتها برای تیمش به زمین رفت که دوباره با بدشانسی و مصدومیت مواجه شد.

به گزارش ایلنا، بازی امشب در لیگ اروپا برای رئال بتیس تلخ و عجیب و غریب آغاز شد. در اولین بازی ایسکو به‌عنوان بازیکن فیکس، کسی که بعد از مدتها مصدومیت دوباره به میدان برگشته بود، چند دقیقه از شروع مسابقه مقابل اوترخت می‌گذشت که همه چیز به هم ریخت؛ آن هم به شکلی کاملاً تصادفی و عجیب و غریب. 

در برخوردی عجیب در محوطه جریمه هلندی‌ها، هم‌تیمی ایسکو، سفیان امرابط به شکلی باورنکردنی و البته تصادفی ضربه سنگینی به ایسکو وارد کرد و او نقش زمین شد.

توپ بین دو بازیکن بود، ایسکو برای کنترل آن قدم برداشت و هم‌زمان امرابط که از عقب می‌رسید، قصد شوت‌زنی داشت. ایسکو توپ را لمس کرد اما پای امرابط با شدتی بالا به مچ پای راست او کوبید؛ پای سالم ایسکو، چون شکستگی قبلی او در استخوان نازک‌نی پای دیگر بود. ایسکو با لنگیدن تلاش کرد ادامه دهد و کنار زمین با حضور تیم پزشکی مداوا شد و بار دیگر وارد میدان شد. اما درد اجازه نداد و لحظاتی بعد تقاضای تعویض کرد. دیوسا جای او را گرفت و سکوت سنگینی در سکوهای لامارتخا برقرار شد؛ یک بدشانسی غیرمنتظره که حضور او را در دربی حساس یکشنبه در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. 

 

جالب اینکه خود امرابط هم پس از چند دقیقه، روی زمین افتاد و قادر به ادامه بازی نبود. فورنالس جای او وارد میدان شد. هافبک مراکشی توانست زمین را با پای خودش ترک کند، اما ایسکو برای خروج از زمین و بالا رفتن از پله‌ها نیاز به کمک پزشکان اشت و نمی‌توانست پای راستش را روی زمین بگذارد.

برای بتیس، این یک حادثه دردناک بود؛ از دست‌دادن هم‌زمان دو بازیکن کلیدی، آن هم نه در یک نبرد سنگین، بلکه در یک تصادف کاملاً ناخواسته.

