خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سروش رفیعی آماده درخشش در بازی پرسپولیس

سروش رفیعی آماده درخشش در بازی پرسپولیس
کد خبر : 1719906
لینک کوتاه کپی شد.

سروش رفیعی امیدوار است روند خوب خود را در ترکیب پرسپولیس ادامه بدهد.

به گزارش ایلنا، سروش رفیعی این روزها با آمادگی و انگیزه‌ای بالا در تمرینات پرسپولیس حاضر شده است. تمریناتی که شدت آنها در فیفادی به‌قدری بوده که حتی تورم رگ‌های پای هافبک تکنیکی سرخ‌ها سوژه عکس‌های امروز شد. 

رفیعی که در بازی گذشته مقابل استقلال خوزستان یکی از گل‌های پرسپولیس را به‌ثمر رساند، در تعطیلات فیفادی هم روند خوب آمادگی خود را متوقف نکرد و تلاش کرد فرم فیزیکی و ذهنی‌اش را در بالاترین سطح نگه دارد. کادر فنی نیز از آمادگی او در تمرینات اخیر کاملاً رضایت دارد و احتمالا او را یکی از مهره‌های کلیدی برای بازی مقابل شمس‌آذر قزوین می‌داند.

در غیاب مارکو باکیچ و با توجه به رقابت شدید در میانه میدان، سروش رفیعی نه‌تنها جایگاهش را حفظ کرده بلکه یکی از گزینه‌های قطعی ترکیب اصلی محسوب می‌شود و باید بار خلاقیت میانه زمین را به دوش بکشد. سروش با تجربه بالا در صورت تمرکز در پاس‌های کلیدی می‌تواند رهبری ریتم بازی را در دست داشته باشد.

پرسپولیس در دیداری که نقش هافبک‌هایش در کنترل جریان بازی بسیار حیاتی خواهد بود، به توان فنی و تجربه سروش نیاز دارد و باید دید شماره هفت سرخ‌ها چه نمایشی از خود مقابل شمس آذر نشان خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات