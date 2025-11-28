سروش رفیعی آماده درخشش در بازی پرسپولیس
سروش رفیعی امیدوار است روند خوب خود را در ترکیب پرسپولیس ادامه بدهد.
به گزارش ایلنا، سروش رفیعی این روزها با آمادگی و انگیزهای بالا در تمرینات پرسپولیس حاضر شده است. تمریناتی که شدت آنها در فیفادی بهقدری بوده که حتی تورم رگهای پای هافبک تکنیکی سرخها سوژه عکسهای امروز شد.
رفیعی که در بازی گذشته مقابل استقلال خوزستان یکی از گلهای پرسپولیس را بهثمر رساند، در تعطیلات فیفادی هم روند خوب آمادگی خود را متوقف نکرد و تلاش کرد فرم فیزیکی و ذهنیاش را در بالاترین سطح نگه دارد. کادر فنی نیز از آمادگی او در تمرینات اخیر کاملاً رضایت دارد و احتمالا او را یکی از مهرههای کلیدی برای بازی مقابل شمسآذر قزوین میداند.
در غیاب مارکو باکیچ و با توجه به رقابت شدید در میانه میدان، سروش رفیعی نهتنها جایگاهش را حفظ کرده بلکه یکی از گزینههای قطعی ترکیب اصلی محسوب میشود و باید بار خلاقیت میانه زمین را به دوش بکشد. سروش با تجربه بالا در صورت تمرکز در پاسهای کلیدی میتواند رهبری ریتم بازی را در دست داشته باشد.
پرسپولیس در دیداری که نقش هافبکهایش در کنترل جریان بازی بسیار حیاتی خواهد بود، به توان فنی و تجربه سروش نیاز دارد و باید دید شماره هفت سرخها چه نمایشی از خود مقابل شمس آذر نشان خواهد داد.