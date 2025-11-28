پوسترهای پرسپولیس و شمس آذر: شیر و اژدها!
پرسپولیس و شمس آذر دو پوستر جالب و خلاقانه با نمادهای مشابه را منتشر کردند.
به گزارش ایلنا، پیش از دیدار حساس شمسآذر قزوین و پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر، دو باشگاه با انتشار پوسترهایی خلاقانه، فضای رقابت را داغ کردند. پوسترهایی که حالا در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود و بهنوعی مقدمهای هیجانانگیز برای این بازی به شمار میرود.
باشگاه پرسپولیس نخستین پوستر را منتشر کرد؛ طرحی که یک شیر سرخ رنگ خشمگین را در حال یورش به سوی یک اژدهای عظیمالجثه نشان میداد. انتخاب شیر بهعنوان نماد همیشگی باشگاه و استفاده از اژدها بهعنوان نماد تیم میزبان، در پوستر پرسپولیس مورد توجه بود.
اما چند ساعت بعد، شمسآذر قزوین پاسخی خلاقانه و جالب منتشر کرد. پوستر این باشگاه نهتنها از همان دو نماد (شیر و اژدها) الهام گرفته بود، بلکه هویت محلی را هم به زیبایی در خود جای داده بود. در این پوستر، یک شیرمقابل اژدهای غولپیکر در میان آبانبار سردار کوچک قزوین، یکی از بناهای تاریخی محله قلملاق ایستاده است. در نهایت باید دید کدام تیم فاتح این دیدار حساس خواهد بود.