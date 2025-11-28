ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل شمس آذر؛ پیش به سوی صدر

به گزارش ایلنا، تیم پرسپولیس پس از تعطیلات طولانی فیفادی و لغو بازی جام حذفی مقابل تراکتور، روز جمعه در حالی به مصاف شمس‌آذر خواهد رفت که در صورت پیروزی مقابل نماینده قزوین، شانس رسیدن به صدر جدول را خواهد داشت و همچنین می‌تواند همچنان برای رسیدن به حدنصاب ۳۰ امتیازی در پایان نیم فصل تلاش کند و روزهای کابوس‌وار ابتدای فصل را به باد فراموشی بسپارد.

نکته مهم در مورد پرسپولیس این است که آنها در این مسابقه حساس مارکو باکیچ و تیوی بیفوما را به طور قطع در اختیار نخواهند داشت تا با حداقل دو تغییر نسبت به دیدار با استقلال خوزستان وارد زمین شوند. این در حالی است که رضا شکاری هم از لیست بازی شمس‌آذر خط خورده است.

اما علامت سوال بزرگ پرسپولیس در مورد سرژ اوریه خواهد بود. این بازیکن حسن گرم‌کردن پیش از دیدار با استقلال خوزستان مصدوم شد اما حالا بعد از گذشت سه هفته شرایط بازی را پیدا کرده است. با این حال کادرفنی پرسپولیس هنوز تصمیم نهایی را در مورد این بازیکن اتخاذ نکرده است.

ترکیب احتمالی پرسپولیس به این شرح است:

پیام نیازمند

یعقوب براجعه، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی

میلاد سرلک، سروش رفیعی

امید عالیشاه، اوستون اورونوف

محمد عمری، علی علیپور

خط دروازه: پیام نیازمند بعد از درخشش در چند بازی اخیر یک نقطه اتکا در ترکیب تیم پرسپولیس محسوب می‌شود. او در این فصل شانس خوبی برای دستکش طلایی دارد و تلاش می‌کند با درخشش در بازیهای آینده، شانس بازی در جام جهانی را هم به دست بیاورد.

خط دفاعی: در آخرین بازی دوستانه پرسپولیس، زوج حسین ابرقویی و حسین کنعانی در ترکیب اصلی حضور داشتند و حالا آنها گزینه اول محسوب می‌شوند. میلاد محمدی هم در دوران اوسمار به پست تخصصی خود برگشته است. تنها علامت سوال اوسمار است.

خط هافبک: تیم پرسپولیس در این پست به درخشش سرلک و سروش امید بسته است. سروش در دو بازی دوستانه عملکرد بسیار خوبی داشت و مقابل استقلال خوزستان هم درخشان ظاهر شد. اورونوف و عالیشاه هم احتمالا دو وینگر پرسپولیس خواهند بود.

خط حمله: دو مهاجم ملی‌پوش تیم پرسپولیس بعد از عملکرد موثر در باری دوستانه، آماده درخشش در این باری هستند. عمری به سرعت توانسته شکوفا شود و علیپور هم با پنج گل عملکردی عالی داشته است.

