پرسپولیس از استقلال به AFC و سازمان لیگ شکایت کرد

به گزارش ایلنا، سایت رسمی باشگاه پرسپولیس نوشت: اتفاقات رخ داده در بازی آسیایی استقلال مقابل الوصل امارات و فحاشی آشکار هواداران استقلال به باشگاه پرسپولیس و بازیکنان این تیم باعث شد تا باشگاه پرسپولیس پس از مشاهده تخلفات صورت گرفته از سوی باشگاه استقلال، با ارسال نامه‌ای رسمی به AFC و همین طور سازمان لیگ فوتبال، از باشگاه استقلال شکایت کند.

در نامه باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ، به تخلفات عدیده هواداران تیم رقیب در بازی استقلال و الوصل امارات اشاره و با تاکید بر این که این فحاشی ها در تمام بازیهای داخلی و بین المللی این فصل استقلال رخ داده، از مراجع انضباطی فدراسیون فوتبال ایران و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست شده تا به موارد متعددی که هواداران باشگاه استقلال بحث های اخلاقی در محیط استادیوم های مختلف را زیر پا گذاشته، رسیدگی شود.

در این نامه، فیلم های متعدد فحاشی های سکوهای طرفداران استقلال در بازی های اخیر این تیم در بازی های داخلی و آسیایی نیز ضمیمه شده است.

باشگاه پرسپولیس در جهت احقاق حق تیم و هواداران میلیونی و بازیکنان و کادر فنی خود این شکایت را رسمی کرده و به طور جدی از مسئولان کنفدراسیون آسیا و همین طور فدراسیون و مراجع انضباطی درخواست کرده تا به تخلفات صورت گرفته از سوی این باشگاه رسیدگی شده و نتیجه را اعلام کنند.

