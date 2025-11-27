به گزارش ایلنا، با از سرگیری رقابت‌های لیگ برتر از عصر فردا، ذوب‌آهن اصفهان در یکی از مسابقات مهم هفته به مصاف خیبر خرم‌آباد می‌رود. قاسم حدادی‌فر، سرمربی ذوب‌آهن، در نشست خبری پیش از این بازی با اشاره به اهمیت این مسابقه گفت: بازی بسیار مهمی داریم و به سه امتیاز آن نیاز جدی داریم. خیبر تیم خوبی است و آن را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم. تمرینات باکیفیتی پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارم فردا نتیجه مطلوبی کسب کنیم.

او با قدردانی از حضور مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن در تمرینات افزود: حمایت ایشان همیشه همراه تیم بوده و نگاه دقیق و برنامه‌ریزی‌شان به ما انگیزه می‌دهد. امیدواریم با نتایج خوب بتوانیم پاسخ زحمات مدیریت و کارگران زحمتکش ذوب‌آهن را بدهیم.

حدادی‌فر درباره انتظارات از تیمش توضیح داد: این توقعات طبیعی است، اما باید به تیم فرصت داده شود تا نتایج لازم رقم بخورد. در ۸۰ درصد بازی‌ها عملکرد خوبی داشتیم اما باید در لحظات حساس دقت بیشتری داشته باشیم تا نتیجه زحمات‌مان دیده شود. امیدوارم این روند هرچه زودتر به ثمر برسد.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به جوانی ترکیب تیم گفت: بازیکنان ما نیازمند زمان هستند تا با شرایط لیگ تطبیق پیدا کنند. مطمئنم مسیر درستی را طی می‌کنیم و آینده تیم روشن است.

او درباره وضعیت بازیکنان برای دیدار فردا اعلام کرد: فقط شایان مصلح و حسن شوشتری مصدوم هستند و بازیکن محرومی نداریم.

حدادی‌فر با تأکید بر اینکه جزئیات استراتژی بازی را اعلام نخواهد کرد، ادامه داد: همه چیز در زمین مشخص می‌شود. چیزی که فوتبال ما نیاز دارد احترام به تماشاگران است؛ آنها دوست دارند بازی هجومی و پربرخورد ببینند. امیدوارم دیدار فردا کیفیت بالایی داشته باشد و تیم شایسته پیروزی به آن برسد.

او درخصوص نقش بازیکنان جوان نیز توضیح داد: جوانان خوبی داریم که هنوز فرصت کافی برای بازی پیدا نکرده‌اند اما برایشان برنامه‌ریزی شده است. آینده فوتبال برای همین نسل است و باید مرحله به مرحله رشد کنند.

سرمربی ذوب‌آهن در پایان از هواداران درخواست کرد: بازی فردا برای ما بسیار مهم است. از مردم اصفهان، فولادشهر و هواداران می‌خواهم در ورزشگاه حضور پیدا کنند و تیم را حمایت کنند.

انتهای پیام/