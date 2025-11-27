رحمتی پیش از دیدار با ذوبآهن: برای سه امتیاز به اصفهان آمدهایم
سرمربی خیبر خرمآباد در نشست خبری پیش از دیدار برابر ذوبآهن از اهمیت این مسابقه، خاطرات خود از اصفهان و فولادشهر، شرایط تیمش در لیگ بیستم و هدفگذاری واقعی خیبر سخن گفت و تأکید کرد تیمش برای کسب سه امتیاز وارد زمین میشود.
به گزارش ایلنا، خیبر خرمآباد که با ۱۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول لیگ برتر قرار دارد، فردا در چارچوب هفته یازدهم میهمان ذوبآهن اصفهان خواهد بود. مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، در نشست خبری پیش از بازی با اشاره به اهمیت این دیدار گفت: فردا یک مسابقه بسیار حساس مقابل تیمی خوب و منسجم داریم. امیدوارم بازی جذابی رقم بخورد و تمام تلاشمان را میکنیم تا سه امتیاز را به دست آوریم.
او بازگشت به فولادشهر را همراه با خاطرات دوران بازی خود دانست: سه سال از بهترین دوران فوتبالم را در سپاهان گذراندم و در این شهر دو قهرمانی پیاپی را تجربه کردیم. ورود به فولادشهر برای من یادآور روزهای شیرین است و خوشحالم دوستان قدیمی را دوباره میبینم.
رحمتی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به گذر سریع دوران بازیگری و ورودش به دنیای مربیگری گفت: زندگی خیلی زود میگذرد و چیزی که میماند همین خاطرات است.
سرمربی خیبر همچنین از اقدامات رسانهای باشگاه تقدیر کرد و گفت: تیم رسانهای باشگاه در این ۱۰ هفته با احترام کامل نسبت به رقبا کار کردهاند. این موضوع در باشگاه نهادینه شده و دستور مالک محترم نیز همین است.
او درباره شانس خیبر برای کسب سهمیه آسیایی توضیح داد: مردم خرمآباد همیشه خواهان موفقیت تیمشان هستند و ما نیز تلاش میکنیم بهترین نتیجه ممکن را بگیریم. اما با توجه به امکانات، تجربه و سال دومی که در لیگ برتر حضور داریم، فکر کردن به سهمیه آسیا در حال حاضر بلندپروازانه است. هدف ما ایجاد شخصیت و جایگاهی ثابت برای خیبر در لیگ است.
رحمتی با اشاره به نزدیک شدن تیمها در جدول و تأثیر فوتبال جوانپسند در لیگ افزود: با هزینههای بالای برخی تیمها، شکل رقابتها کمکم مشخص میشود. اما ما هم تلاش داریم جایگاهی درخور نام خیبر و هواداران لرتبار رقم بزنیم.
او در پایان از نقش حمایتهای مالی و معنوی مسعود عبدی و آمادگی بازیکنانی مانند عیسی مرادی تمجید کرد و گفت: آقای عبدی با نیت خالصانه و بدون هیچ چشمداشتی از تیم حمایت میکند و هدف اصلی او فقط خوشحال کردن مردم خرمآباد است. این حمایتها در روند خوب تیم ما قطعاً تأثیرگذار بوده است.