خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرکز کامل تیم نوجوانان ایران بر دیدار حساس برابر فلسطین

تمرکز کامل تیم نوجوانان ایران بر دیدار حساس برابر فلسطین
کد خبر : 1719860
لینک کوتاه کپی شد.

پس از تساوی مقابل لبنان، تیم ملی نوجوانان ایران صبح امروز تمرین ریکاوری برگزار کرد و کادر فنی با برگزاری جلسه‌ای تخصصی، برنامه‌ریزی برای دیدار سرنوشت‌ساز برابر فلسطین را در اولویت قرار داد.

به گزارش ایلنا،   تیم ملی نوجوانان ایران که در دومین بازی خود در گروه D جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا برابر لبنان به تساوی رسیده بود، صبح امروز (پنجشنبه) در محل اقامت خود یک جلسه ریکاوری سبک انجام داد. پیش از شروع تمرین، ارمغان احمدی، سرمربی تیم، در گفت‌وگو با بازیکنان تأکید کرد که نتیجه دیدار با لبنان باید کنار گذاشته شود و تمامی تمرکز تیم از این پس بر مسابقه پیش‌ِرو برابر فلسطین قرار گیرد.

در ادامه برنامه‌های تیم، جلسه فنی ویژه‌ای شامگاه امروز برگزار شد تا کادرفنی و بازیکنان شناخت دقیق‌تری از سومین حریف خود به دست آورند. تیم فلسطین در دو مسابقه ابتدایی مقابل هند و لبنان به تساوی رسیده و کادر فنی بخش‌هایی از این بازی‌ها را برای تحلیل نقاط قوت و ضعف حریف به نمایش گذاشت. همچنین چند دقیقه از این نشست به بررسی نکات فنی عملکرد ایران در بازی روز گذشته اختصاص داشت.

بازیکنان امروز به صورت نوبتی در بخش پزشکی و نزد ماساژورها حضور یافتند تا از نظر بدنی برای مسابقه فردا (جمعه) آماده شوند. مطابق روند بازی‌های گذشته، جلسات اختصاصی برای هر پست نیز زیر نظر اعضای کادر فنی برگزار شد تا نکات تاکتیکی ویژه هر گروه از بازیکنان به صورت دقیق مرور شود.

تیم نوجوانان ایران امیدوار است با استفاده از تجربه دو مسابقه نخست و آمادگی کامل، در بازی سوم به پیروزی برسد و مسیر خود را برای صعود هموارتر کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات