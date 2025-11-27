تمرکز کامل تیم نوجوانان ایران بر دیدار حساس برابر فلسطین

به گزارش ایلنا، تیم ملی نوجوانان ایران که در دومین بازی خود در گروه D جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا برابر لبنان به تساوی رسیده بود، صبح امروز (پنجشنبه) در محل اقامت خود یک جلسه ریکاوری سبک انجام داد. پیش از شروع تمرین، ارمغان احمدی، سرمربی تیم، در گفت‌وگو با بازیکنان تأکید کرد که نتیجه دیدار با لبنان باید کنار گذاشته شود و تمامی تمرکز تیم از این پس بر مسابقه پیش‌ِرو برابر فلسطین قرار گیرد.

در ادامه برنامه‌های تیم، جلسه فنی ویژه‌ای شامگاه امروز برگزار شد تا کادرفنی و بازیکنان شناخت دقیق‌تری از سومین حریف خود به دست آورند. تیم فلسطین در دو مسابقه ابتدایی مقابل هند و لبنان به تساوی رسیده و کادر فنی بخش‌هایی از این بازی‌ها را برای تحلیل نقاط قوت و ضعف حریف به نمایش گذاشت. همچنین چند دقیقه از این نشست به بررسی نکات فنی عملکرد ایران در بازی روز گذشته اختصاص داشت.

بازیکنان امروز به صورت نوبتی در بخش پزشکی و نزد ماساژورها حضور یافتند تا از نظر بدنی برای مسابقه فردا (جمعه) آماده شوند. مطابق روند بازی‌های گذشته، جلسات اختصاصی برای هر پست نیز زیر نظر اعضای کادر فنی برگزار شد تا نکات تاکتیکی ویژه هر گروه از بازیکنان به صورت دقیق مرور شود.

تیم نوجوانان ایران امیدوار است با استفاده از تجربه دو مسابقه نخست و آمادگی کامل، در بازی سوم به پیروزی برسد و مسیر خود را برای صعود هموارتر کند.

