حمایت از درخواست ایران برای میزبانی انتخابی المپیک ۲۰۲۸
همزمان با آغاز ششمین دوره جام فجر در تهران، محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنهبرداری در دیدار با وزیر ورزش و مدیران فدراسیون ایران بر آمادگی خود برای حمایت از میزبانی یکی از مراحل انتخابی المپیک ۲۰۲۸ توسط ایران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ششمین دوره رقابتهای بینالمللی وزنهبرداری جام فجر از امروز (پنجشنبه ۶ آذر) در تالار وزنهبرداری مجموعه آزادی آغاز شد و حضور محمد جلود، رئیس فدراسیون جهانی، جلوهای ویژه به این رویداد بخشید. این دومین سفر او به ایران طی چند ماه اخیر است؛ سفری که در ادامه دیدارهای پیشین با مدیران فدراسیون و حضورش در جلسات ارزیابی زیرساختها انجام شد.
وزنهبرداری ایران بار دیگر این حضور را فرصتی برای گفتگو درباره آینده این رشته در سطح آسیا و جهان قرار داد. وزیر ورزش و جوانان پس از تماشای بخشی از رقابتها، به همراه سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون، محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حسین رضازاده قهرمان نامدار کشور، نشستی را با جلود برگزار کرد. محور اصلی این جلسه، بررسی شرایط اعطای میزبانی یکی از مراحل مسابقات گزینشی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس به ایران بود.
وزیر ورزش با اشاره به شناخت رئیس فدراسیون جهانی از جایگاه وزنهبرداری ایران گفت: «وزنهبرداری در مسیر تغییر نسل قرار دارد و حمایت فدراسیون جهانی میتواند نقش مهمی در این روند داشته باشد. ایران آمادگی برگزاری رویدادهای بزرگ را دارد و علاقهمندیم میزبانی یکی از مراحل انتخابی المپیک آینده را دریافت کنیم.» او همچنین برنامهریزی برای حضور قدرتمند تیم ملی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را از اهداف اصلی عنوان کرد.
محمد جلود با قدردانی از دعوت دوباره ایران، جایگاه تاریخی وزنهبرداری کشور را یادآور شد و گفت: «وزنهبرداری ایران از نخستین کشورهای مدالآور در جهان بوده است. نامهایی مانند حسین رضازاده، سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی هنوز در حافظه جامعه وزنهبرداری دنیا باقی ماندهاند.» او اعلام کرد که از درخشش دوباره وزنهبرداران ایرانی پس از تغییر نسل، انتظار بالایی دارد و افزود: «برای اعطای میزبانی مرحلهای از رقابتهای انتخابی المپیک حمایت ویژه خواهم داشت و تلاش میکنم این امتیاز در قاره آسیا به ایران برسد.»
رئیس فدراسیون جهانی درباره کیفیت برگزاری جام فجر نیز گفت که این رویداد میتواند پایهگذار حضور پرقدرت ایران در رویدادهای مهم باشد و ابراز امیدواری کرد دورههای آینده در زمان مناسبتری برگزار شود تا تیمهای بیشتری امکان حضور داشته باشند.
در بخش دیگری از این نشست، سجاد انوشیروانی درخواست جذب یک مربی برجسته زن از چین برای تیم ملی بانوان را مطرح کرد که جلود نیز قول مساعدت و رایزنی با فدراسیون چین را برای تحقق این موضوع داد.