اوسمار: برای حریف احترام قائل هستیم/ امیدوارم داور عملکرد خوبی داشته باشد

به گزارش ایلنا، در حالی که به دلیل فاصله هتل پرسپولیس و محل برگزاری نشست خبری اوسمار ویه‌را، سرمربی پرسپولیس امکان حضور در نشست خبری پیش از بازی را نداشت، او در ویدیویی که از طریق باشگاه پرسپولیس به دست خبرنگاران رسیده، صحبتهای خود را در مورد بازی با شمس آذر انجام داد.

او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: بعد از ظهر همگی بخیر. اول از همه عذرخواهی میکنم که نتوانستیم به کنفرانس برسیم و به خاطر دیر رسیدن به هتل بود. هر بازی در لیگ بازی مهمی است و هر بازی اهمیت دارد و ما احترام زیادی برای حریف قائل هستیم اما ما به دنبال اهداف خودمان هستیم و امیدواریم بازی خوبی باشد.

وی افزود: امیدوارم به تمام اهدافی که روی آنها کار کردیم، برسیم و بازیکنان در شرایط بدنی خوبی باشند و فردا شرایط خوبی باشند.

اوسمار در پاسخ به صحبتهای سرمربی حریف مبنی بر اینکه دوست دارد داور عملکرد خوبی داشته باشد و بازیکنانش نباید از اسم پرسپولیس بترسند، گفت: امیدوارم تیم داوری به نحو احسن عملکردش را انجام بدهد و بازی خوبی برای هر دو تیم باشد.

سرمربی پرسپولیس درباره غایبان تیمش عنوان کرد: از بازیکنانی که در بازیهای قبلی به میدان رفتند، مارکو باکیچ و بیفوما حضور ندارند.

او در مورد حضور تماشاگران پرسپولیس در قزوین اظهار داشت: امیدوارم فردا تماشاگران به استادیوم بیایند و لذت ببرند و ما هم بازی خوبی را ارائه بدهیم.

