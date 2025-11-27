تعریف و تمجید AFC از مهدی طارمی(عکس)

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، با انتشار پستی رسمی در صفحه اینستاگرام خود، به تمجید از درخشش دوباره مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه المپیاکوس، در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا پرداخت.

این واکنش پس از گل حساس طارمی مقابل تیم پرقدرت رئال مادرید در بازی شب گذشته صورت گرفت. AFC با تاکید بر توانایی‌های ستاره ایرانی در حساس‌ترین لحظات، او را شاهزاده پارسی نامید.

AFC در پست خود نوشت:

می‌خواین به تیم‌های بزرگ گل بزنید؟ فقط شماره طارمی را داشته باشید؛ در دامه فرم ترسناک شاهزاده‌ی پارسی، طارمی دیشب مقابل رئال مادرید گل دومش رو زد و دوباره یادآوری کرد چرا همیشه پای ثابت صحنه‌های بزرگه.

انتهای پیام/